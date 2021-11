L'Assemblée nationale lance la tablée du parlementaire : une série d'émissions alliant découvertes humaines, régionales et culinaires!

QUÉBEC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la réouverture du restaurant Le Parlementaire et la lignée d'ajouter de nouveaux contenus sur le Canal de l'Assemblée nationale, le président, M. François Paradis, dévoile une nouvelle série d'émissions : la Tablée du Parlementaire.

Cette série, qui va à la rencontre de parlementaires issus de tous les groupes politiques, fera découvrir l'humain derrière la fonction, plusieurs circonscriptions, tant urbaines que rurales, ainsi que de nombreux produits régionaux de qualité apprêtés par le chef du restaurant, M. Martin Gagné.

La Tablée du Parlementaire, une série entièrement réalisée par les ressources internes de l'Assemblée nationale, se déploiera en plusieurs épisodes. La première diffusion est prévue le dimanche 7 novembre, à 19 h 30. Chaque semaine, faites connaissance avec la ou le parlementaire invité, et découvrez ce qui l'anime au quotidien.

« Se rassembler autour d'une table pour discuter de tous les sujets fait partie du quotidien de plusieurs Québécoises et Québécois. Quoi de mieux que de jumeler découvertes humaines, régionales et culinaires dans un même contexte? La série la Tablée du Parlementaire présentera, sous un nouvel angle, plusieurs parlementaires de la 42e législature tout en mettant en valeur des produits québécois qui font la fierté de leur région respective. J'invite la population à découvrir cette série et à s'intéresser aux humains qui travaillent, au quotidien, à façonner le Québec de demain », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

Découvrez la Tablée du Parlementaire

La série sera diffusée en direct sur le Canal de l'Assemblée nationale tous les dimanches,

dès 19 h 30. L'émission sera également disponible sur les plateformes de l'Assemblée nationale (site Internet, Facebook, YouTube, etc.). Les recettes créées pendant l'épisode pourront être cuisinées à la maison grâce aux fiches qui seront dévoilées sur les réseaux sociaux à la suite de chaque épisode.

