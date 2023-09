L'Assemblée nationale du Québec ouvre officiellement la halte-garderie - Le conseil des petits trésors

QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui se tient la cérémonie officielle d'ouverture de la halte-garderie Le conseil des petits trésors à l'Assemblée nationale du Québec, dans les locaux accueillant des enfants depuis la semaine dernière. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy, procédera à l'inauguration.

« Je suis fière des efforts consentis pour que ce projet voie le jour au moment où s'amorce une nouvelle période de travaux parlementaires. Je suis heureuse qu'une fenêtre s'ouvre pour offrir aux femmes et aux hommes travaillant à l'Assemblée nationale du Québec un accès à cet important service. Plusieurs souhaitaient depuis longtemps la mise en place d'une halte-garderie au parlement. C'est maintenant chose faite! Nous avons franchi un pas de plus pour faciliter la conciliation travail-famille, ce qui me tient particulièrement à cœur pour permettre à plus de jeunes et de femmes de s'impliquer en politique », a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy.

Le projet pilote de halte-garderie s'étalera sur deux périodes de travaux parlementaires. Un bilan sera ensuite effectué et, selon les résultats obtenus, les décisions seront prises concernant l'implantation d'une halte-garderie permanente.

Le service est offert aux parlementaires, au personnel politique ainsi qu'au personnel administratif de l'Assemblée nationale. Les tarifs se comparent à ceux d'autres services de garde non subventionnés, soit 20 $ pour un avant-midi ou un après-midi, et 10 $ pour une soirée. Les heures d'ouverture correspondent à celles des travaux parlementaires, la halte-garderie fermant 30 minutes après la fin de ceux-ci. Elle peut accueillir jusqu'à 10 enfants de 10 ans et moins, dont 4 poupons de 0 à 18 mois.

Il est important de noter que Le conseil des petits trésors est un service de garde occasionnelle et que sa mise sur pied a été rendue possible en raison d'une modification, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. En vertu de cette modification, un service de garde occasionnelle peut être offert dans un lieu où se tient une assemblée délibérante, ce qui est le cas à l'Assemblée nationale.

