L'Assemblée nationale du Québec lance les prix Femmes engagées

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, est fière d'annoncer le lancement des prix Femmes engagées. Cette nouvelle distinction souligne la contribution exceptionnelle de filles et de femmes qui, par leur engagement, transforment leur milieu. Les prix visent ainsi à mettre en lumière des parcours inspirants, souvent méconnus, qui témoignent de la richesse et de la pluralité de l'engagement des filles et des femmes dans toutes les sphères de la société.

« C'est tellement important pour les jeunes femmes d'avoir des modèles vers qui se tourner pour s'inspirer et se motiver. Avec la création des prix Femmes engagées, je souhaite célébrer ces modèles, ces femmes qui rayonnent à leur façon dans plusieurs domaines. En célébrant leur parcours, nous voulons encourager d'autres filles et femmes à affirmer leur place et à transformer leur milieu », a déclaré Mme Roy.

Trois catégories

Les prix Femmes engagées seront remis dans trois catégories :

Fille engagée - 12 à 17 ans

Femme engagée de la relève - 18 à 35 ans

Femme engagée - 36 ans et plus

Soumettre une candidature

Les personnes intéressées à proposer la candidature d'une fille ou d'une femme engagée peuvent le faire dès maintenant en visitant le site Web de l'Assemblée nationale.

La période de mise en candidature se déroule jusqu'au 15 décembre 2025.

La remise des prix aura lieu en mars 2026, à l'Assemblée nationale du Québec.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Camille Simard, Conseillère en communication, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 928-4009, Courriel : [email protected]