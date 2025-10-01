Funérailles de M. Guy Rocher - Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la cérémonie d'hommage national en l'honneur de M. Guy Rocher, sociologue de renom, professeur émérite et chercheur de carrière, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, le jour des funérailles nationales de M. Rocher, le 2 octobre 2025, de l'aube au crépuscule.

Au nom de ses collègues parlementaires et en son nom, la présidente tient à offrir ses sincères condoléances aux membres de la famille ainsi qu'à tous les proches de celui dont l'engagement et la vision ont contribué à la mise sur pied d'institutions francophones phares pour le développement du Québec.

M. Guy Rocher a notamment fait partie de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec (Commission Parent), dont les recommandations ont mené à la création des cégeps, de l'Université du Québec à Montréal ainsi que du ministère de l'Éducation. M. Rocher aura participé activement à la mise sur pied d'un système d'éducation accessible et laïque pour que les Québécoises et Québécois puissent apprendre et comprendre dans leur langue commune, le français. Sous-ministre au Développement culturel (1977), puis au Développement social (1981), M. Guy Rocher joue un rôle clé dans l'élaboration de la Charte de la langue française (loi 101).

Éminent chercheur, pédagogue hors pair et sociologue engagé, M. Guy Rocher, après l'obtention d'un doctorat à l'Université Havard, publie en 1968 Introduction à la sociologie générale, ouvrage traduit dans plusieurs langues. Au cours de sa prolifique carrière, M. Rocher a remporté plusieurs prix et distinctions dont, entre autres, le prix Acfas Marcel-Vincent (1989), le prix Léon-Gérin (1995), ainsi que le prix Molson du Conseil des arts du Canada (1997). Chevalier de l'Ordre national du Québec en 1991, puis officier en 2018, le gouvernement du Québec lui décerne le grade de grand officier en 2021, soulignant sa contribution exceptionnelle à l'évolution et au rayonnement de la société québécoise.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Renseignements : Béatrice Zacharie, Relations médias et conseillère en communication, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 808-4102, Courriel : [email protected], Source : Nathalène Armand-Gouzi, rédactrice, Assemblée nationale du Québec