Changements à la composition des commissions parlementaires
Nouvelles fournies parAssemblée nationale du Québec
01 oct, 2025, 10:30 ET
QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Plusieurs changements aux présidences et vice-présidences des commissions parlementaires ont été entérinés par la Commission de l'Assemblée nationale et sont en vigueur depuis le 22 septembre dernier.
Les députées et députés suivants ont accédé à une nouvelle fonction :
- M. Mario Laframboise (Blainville), à la présidence de la Commission des finances publiques;
- Mme Audrey Bogemans (Iberville), à la vice-présidence de la Commission de la culture et de l'éducation;
- M. François Bonnardel (Granby), à la vice-présidence de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles;
- Mme Suzanne Roy (Verchères), à la vice-présidence de la Commission de l'administration publique.
Rappelons que les députés et députées accomplissent une partie considérable de leur travail au sein des commissions parlementaires. Ils et elles y étudient les projets de loi en profondeur, scrutent l'activité des ministères et des organismes gouvernementaux, étudient les prévisions budgétaires du gouvernement et peuvent aussi choisir, de leur propre initiative, d'étudier toute question liée aux champs de compétence de leur commission.
Les listes des membres des commissions parlementaires se trouvent en annexe. Pour obtenir plus d'informations sur les mandats d'une commission et consulter les notices biographiques des députés et députées qui y siègent, visitez la page Travaux des commissions sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.
ANNEXE
LA COMMISSION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Fonctions : établir le Règlement de l'Assemblée nationale et les règles de fonctionnement; coordonner les travaux des autres commissions; autoriser les déplacements des commissions à l'extérieur des édifices de l'Assemblée; entendre, au besoin, des personnes nommées par l'Assemblée; étudier toute matière qui n'a pas été confiée à une autre commission.
Composition de la Commission :
Présidente : Mme Nathalie Roy (Montarville), Coalition avenir Québec (CAQ)
Première vice-présidente : Mme Chantal Soucy (Saint-Hyacinthe), CAQ
Deuxième vice-présidente : Mme Sylvie D'Amours (Mirabel), CAQ
Troisième vice-président : M. Frantz Benjamin (Viau), Parti libéral du Québec (PLQ)
Leaders des groupes parlementaires
M. Simon Jolin-Barrette (Borduas), CAQ
Mme Michelle Setlakwe (Mont-Royal-Outremont), PLQ
M. Guillaume Cliche-Rivard (Saint-Henri-Sainte-Anne), Québec solidaire (QS)
Whips des groupes parlementaires
M. François Jacques (Mégantic), CAQ
M. André Fortin (Pontiac), PLQ
Mme Alejandra Zaga Mendez (Verdun), QS
Leaders adjoints du groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
Mme Sonia LeBel (Champlain)
M. Mathieu Lévesque (Chapleau)
Présidents et présidentes des commissions parlementaires
M. Simon Allaire (Maskinongé), CAQ
M. André Bachand (Richmond), CAQ
M. Enrico Ciccone (Marquette), PLQ
M. Monsef Derraji (Nelligan), PLQ
M. Mario Laframboise (Blainville), CAQ
Mme Lucie Lecours (Les Plaines), CAQ
Mme Marie-Claude Nichols (Vaudreuil), PLQ
M. Luc Provençal (Beauce-Nord), CAQ
M. Sébastien Schneeberger (Drummond-Bois-Francs), CAQ
M. Marc Tanguay (LaFontaine), PLQ
LA COMMISSION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
Fonctions : vérifier les engagements financiers; entendre le Vérificateur général sur son rapport annuel de gestion; entendre les sous-ministres et les dirigeants d'organismes sur leur gestion administrative; étudier le rapport annuel sur l'application de la Loi sur l'administration publique; étudier toute matière qui lui est confiée par l'Assemblée
Composition de la Commission :
Président : M. Monsef Derraji (Nelligan), PLQ
Vice-présidents : Mme Suzanne Roy (Verchères), CAQ, et M. Vincent Marissal (Rosemont), QS
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
Mme Shirley Dorismond (Marie-Victorin)
Mme Céline Haytayan (Laval-des-Rapides)
Mme Stéphanie Lachance (Bellechasse)
M. Denis Lamothe (Ungava)
M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)
Opposition officielle - PLQ
Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)
Mme Virginie Dufour (Mille-Îles)
LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES, DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES
Compétences : agriculture, pêcheries, alimentation, énergie, ressources naturelles
Composition de la Commission :
Président : M. Enrico Ciccone (Marquette), PLQ
Vice-président : M. François Bonnardel (Granby), CAQ
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
M. Daniel Bernard (Rouyn-Noranda-Témiscamingue)
M. Robert Bussière (Gatineau)
M. Vincent Caron (Portneuf)
M. Stéphane Sainte-Croix (Gaspé)
Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)
Opposition officielle - PLQ
M. André Fortin (Pontiac)
M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier)
Deuxième groupe d'opposition - QS
M. Haroun Bouazzi (Maurice-Richard)
LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Compétences : aménagement du territoire, affaires municipales, habitation, sports et loisirs, développement des collectivités locales et régionales
Composition de la Commission :
Président : M. Sébastien Schneeberger (Drummond-Bois-Francs), CAQ
Vice-président : M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier), PLQ
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)
M. Vincent Caron (Portneuf)
M. Yannick Gagnon (Jonquière)
Mme Agnès Grondin (Argenteuil)
M. Mathieu Rivest (Côte-du-Sud)
Opposition officielle - PLQ
M. Enrico Ciccone (Marquette)
Mme Marie-Claude Nichols (Vaudreuil)
Deuxième groupe d'opposition - QS
Mme Christine Labrie (Sherbrooke)
LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION
Compétences : culture, éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur, communication
Composition de la Commission :
Président : M. Marc Tanguay (LaFontaine), PLQ
Vice-présidente : Mme Audrey Bogemans (Iberville), CAQ
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
M. Mario Asselin (Vanier-Les Rivières)
M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)
M. Louis Lemieux (Saint-Jean)
M. Sylvain Lévesque (Chauveau)
M. Mathieu Rivest (Côte-du-Sud)
Mme Suzanne Tremblay (Hull)
Opposition officielle - PLQ
Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)
M. André Fortin (Pontiac)
Deuxième groupe d'opposition - QS
M. Sol Zanetti (Jean-Lesage)
Parti québécois
Mme Catherine Gentilcore (Terrebonne)
LA COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL
Compétences : industrie, commerce, tourisme, travail, main-d'œuvre, science, technologie, sécurité du revenu
Composition de la Commission :
Président : M. Simon Allaire (Maskinongé), CAQ
Vice-présidente : Mme Brigitte B. Garceau (Robert-Baldwin), PLQ
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
Mme Shirley Dorismond (Marie-Victorin)
Mme Geneviève Hébert (Saint-François)
Mme Chantale Jeannotte (Labelle)
Mme Carole Mallette (Huntingdon)
M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)
Mme Suzanne Tremblay (Hull)
Opposition officielle - PLQ
Mme Désirée McGraw (Notre-Dame-de-Grâce)
Mme Filomena Rotiroti (Jeanne-Mance-Viger)
Deuxième groupe d'opposition - QS
M. Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion)
Parti québécois
M. Pascal Paradis (Jean-Talon)
LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES
Compétences : finances, budget, administration du gouvernement, fonction publique, revenu, services, approvisionnements, régimes de rentes
Composition de la Commission :
Président : M. Mario Laframboise (Blainville), CAQ
Vice-présidente : Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé), PLQ
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
Mme Alice Abou-Khalil (Fabre)
Mme Kariane Bourassa (Charlevoix-Côte-de-Beaupré)
M. Mathieu Lemay (Masson)
Mme Carole Mallette (Huntingdon)
M. François Tremblay (Dubuc)
Opposition officielle - PLQ
M. Frédéric Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys)
Mme Michelle Setlakwe (Mont-Royal-Outremont)
Deuxième groupe d'opposition - QS
Mme Alejandra Zaga Mendez (Verdun)
LA COMMISSION DES INSTITUTIONS
Compétences : présidence du Conseil exécutif, justice, sécurité publique, constitution, affaires autochtones, relations internationales et intergouvernementales
Composition de la Commission :
Président : M. André Bachand (Richmond), CAQ
Vice-présidente : Mme Sona Lakhoyan Olivier (Chomedey), PLQ
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
Mme Karine Boivin Roy (Anjou-Louis-Riel)
Mme Céline Haytayan (Laval-des-Rapides)
Mme Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac)
M. Louis Lemieux (Saint-Jean)
Mme Valérie Schmaltz (Vimont)
Opposition officielle - PLQ
Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis)
M. André Albert Morin (Acadie)
Deuxième groupe d'opposition - QS
Mme Manon Massé (Sainte-Marie-Saint-Jacques)
LA COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Compétences : relations avec les citoyens, communautés culturelles, immigration, condition féminine, famille, aînés, jeunesse, protection des consommateurs
Composition de la Commission :
Présidente : Mme Lucie Lecours (Les Plaines), CAQ
Vice-présidents : M. André Albert Morin (Acadie), PLQ, et M. Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve), QS
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)
Mme Karine Boivin Roy (Anjou-Louis-Riel)
M. Yannick Gagnon (Jonquière)
Mme Marilyne Picard (Soulanges)
Mme Isabelle Poulet (Laporte)
Mme Valérie Schmaltz (Vimont)
Opposition officielle - PLQ
Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis)
Mme Elisabeth Prass (D'Arcy-McGee)
Parti québécois
M. Pascal Bérubé (Matane-Matapédia)
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Compétences : santé, services sociaux et communautaires
Composition de la Commission :
Président : M. Luc Provençal (Beauce-Nord), CAQ
Vice-présidente : Mme Linda Caron (La Pinière), PLQ
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
Mme Alice Abou-Khalil (Fabre)
M. Daniel Bernard (Rouyn-Noranda-Témiscamingue)
Mme Catherine Blouin (Bonaventure)
M. Robert Bussière (Gatineau)
Mme Marilyne Picard (Soulanges)
Mme Isabelle Poulet (Laporte)
Opposition officielle - PLQ
Mme Elisabeth Prass (D'Arcy-McGee)
M. Marc Tanguay (LaFontaine)
Deuxième groupe d'opposition - QS
M. Guillaume Cliche-Rivard (Saint-Henri-Sainte-Anne)
Parti québécois
M. Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)
LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT
Compétences : transports, environnement, faune, parcs
Composition de la Commission :
Présidente : Mme Marie-Claude Nichols (Vaudreuil), PLQ
Vice-président : M. François St-Louis (Joliette), CAQ
Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ
Mme Kariane Bourassa (Charlevoix-Côte-de-Beaupré)
M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)
M. Mathieu Lemay (Masson)
M. Stéphane Sainte-Croix (Gaspé)
Mme Suzanne Roy (Verchères)
Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)
Opposition officielle - PLQ
M. Monsef Derraji (Nelligan)
Mme Virginie Dufour (Mille-Îles)
Deuxième groupe d'opposition - QS
M. Etienne Grandmont (Taschereau)
Parti québécois
M. Paul St-Pierre Plamondon (Camille-Laurin)
SOURCE Assemblée nationale du Québec
Source et renseignements : Dominic Garant, Chef d'équipe aux travaux des commissions parlementaires, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 643-2722, Courriel : [email protected]
Partager cet article