Changements à la composition des commissions parlementaires

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Plusieurs changements aux présidences et vice-présidences des commissions parlementaires ont été entérinés par la Commission de l'Assemblée nationale et sont en vigueur depuis le 22 septembre dernier.

Les députées et députés suivants ont accédé à une nouvelle fonction :

M. Mario Laframboise (Blainville), à la présidence de la Commission des finances publiques;

M me Audrey Bogemans (Iberville), à la vice-présidence de la Commission de la culture et de l'éducation;

Audrey Bogemans (Iberville), à la vice-présidence de la Commission de la culture et de l'éducation; M. François Bonnardel (Granby), à la vice-présidence de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles;

Mme Suzanne Roy (Verchères), à la vice-présidence de la Commission de l'administration publique.

Rappelons que les députés et députées accomplissent une partie considérable de leur travail au sein des commissions parlementaires. Ils et elles y étudient les projets de loi en profondeur, scrutent l'activité des ministères et des organismes gouvernementaux, étudient les prévisions budgétaires du gouvernement et peuvent aussi choisir, de leur propre initiative, d'étudier toute question liée aux champs de compétence de leur commission.

Les listes des membres des commissions parlementaires se trouvent en annexe. Pour obtenir plus d'informations sur les mandats d'une commission et consulter les notices biographiques des députés et députées qui y siègent, visitez la page Travaux des commissions sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

ANNEXE

LA COMMISSION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Fonctions : établir le Règlement de l'Assemblée nationale et les règles de fonctionnement; coordonner les travaux des autres commissions; autoriser les déplacements des commissions à l'extérieur des édifices de l'Assemblée; entendre, au besoin, des personnes nommées par l'Assemblée; étudier toute matière qui n'a pas été confiée à une autre commission.

Composition de la Commission :

Présidente : Mme Nathalie Roy (Montarville), Coalition avenir Québec (CAQ)

Première vice-présidente : Mme Chantal Soucy (Saint-Hyacinthe), CAQ

Deuxième vice-présidente : Mme Sylvie D'Amours (Mirabel), CAQ

Troisième vice-président : M. Frantz Benjamin (Viau), Parti libéral du Québec (PLQ)

Leaders des groupes parlementaires

M. Simon Jolin-Barrette (Borduas), CAQ

Mme Michelle Setlakwe (Mont-Royal-Outremont), PLQ

M. Guillaume Cliche-Rivard (Saint-Henri-Sainte-Anne), Québec solidaire (QS)

Whips des groupes parlementaires

M. François Jacques (Mégantic), CAQ

M. André Fortin (Pontiac), PLQ

Mme Alejandra Zaga Mendez (Verdun), QS

Leaders adjoints du groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Sonia LeBel (Champlain)

M. Mathieu Lévesque (Chapleau)

Présidents et présidentes des commissions parlementaires

M. Simon Allaire (Maskinongé), CAQ

M. André Bachand (Richmond), CAQ

M. Enrico Ciccone (Marquette), PLQ

M. Monsef Derraji (Nelligan), PLQ

M. Mario Laframboise (Blainville), CAQ

Mme Lucie Lecours (Les Plaines), CAQ

Mme Marie-Claude Nichols (Vaudreuil), PLQ

M. Luc Provençal (Beauce-Nord), CAQ

M. Sébastien Schneeberger (Drummond-Bois-Francs), CAQ

M. Marc Tanguay (LaFontaine), PLQ

LA COMMISSION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fonctions : vérifier les engagements financiers; entendre le Vérificateur général sur son rapport annuel de gestion; entendre les sous-ministres et les dirigeants d'organismes sur leur gestion administrative; étudier le rapport annuel sur l'application de la Loi sur l'administration publique; étudier toute matière qui lui est confiée par l'Assemblée

Composition de la Commission :

Président : M. Monsef Derraji (Nelligan), PLQ

Vice-présidents : Mme Suzanne Roy (Verchères), CAQ, et M. Vincent Marissal (Rosemont), QS

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Shirley Dorismond (Marie-Victorin)

Mme Céline Haytayan (Laval-des-Rapides)

Mme Stéphanie Lachance (Bellechasse)

M. Denis Lamothe (Ungava)

M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)

Opposition officielle - PLQ

Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)

Mme Virginie Dufour (Mille-Îles)

LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES, DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Compétences : agriculture, pêcheries, alimentation, énergie, ressources naturelles

Composition de la Commission :

Président : M. Enrico Ciccone (Marquette), PLQ

Vice-président : M. François Bonnardel (Granby), CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Daniel Bernard (Rouyn-Noranda-Témiscamingue)

M. Robert Bussière (Gatineau)

M. Vincent Caron (Portneuf)

M. Stéphane Sainte-Croix (Gaspé)

Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)

Opposition officielle - PLQ

M. André Fortin (Pontiac)

M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Haroun Bouazzi (Maurice-Richard)

LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Compétences : aménagement du territoire, affaires municipales, habitation, sports et loisirs, développement des collectivités locales et régionales

Composition de la Commission :

Président : M. Sébastien Schneeberger (Drummond-Bois-Francs), CAQ

Vice-président : M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)

M. Vincent Caron (Portneuf)

M. Yannick Gagnon (Jonquière)

Mme Agnès Grondin (Argenteuil)

M. Mathieu Rivest (Côte-du-Sud)

Opposition officielle - PLQ

M. Enrico Ciccone (Marquette)

Mme Marie-Claude Nichols (Vaudreuil)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Christine Labrie (Sherbrooke)

LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION

Compétences : culture, éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur, communication

Composition de la Commission :

Président : M. Marc Tanguay (LaFontaine), PLQ

Vice-présidente : Mme Audrey Bogemans (Iberville), CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Mario Asselin (Vanier-Les Rivières)

M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)

M. Louis Lemieux (Saint-Jean)

M. Sylvain Lévesque (Chauveau)

M. Mathieu Rivest (Côte-du-Sud)

Mme Suzanne Tremblay (Hull)

Opposition officielle - PLQ

Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)

M. André Fortin (Pontiac)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Sol Zanetti (Jean-Lesage)

Parti québécois

Mme Catherine Gentilcore (Terrebonne)

LA COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL

Compétences : industrie, commerce, tourisme, travail, main-d'œuvre, science, technologie, sécurité du revenu

Composition de la Commission :

Président : M. Simon Allaire (Maskinongé), CAQ

Vice-présidente : Mme Brigitte B. Garceau (Robert-Baldwin), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Shirley Dorismond (Marie-Victorin)

Mme Geneviève Hébert (Saint-François)

Mme Chantale Jeannotte (Labelle)

Mme Carole Mallette (Huntingdon)

M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)

Mme Suzanne Tremblay (Hull)

Opposition officielle - PLQ

Mme Désirée McGraw (Notre-Dame-de-Grâce)

Mme Filomena Rotiroti (Jeanne-Mance-Viger)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion)

Parti québécois

M. Pascal Paradis (Jean-Talon)

LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES

Compétences : finances, budget, administration du gouvernement, fonction publique, revenu, services, approvisionnements, régimes de rentes

Composition de la Commission :

Président : M. Mario Laframboise (Blainville), CAQ

Vice-présidente : Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Alice Abou-Khalil (Fabre)

Mme Kariane Bourassa (Charlevoix-Côte-de-Beaupré)

M. Mathieu Lemay (Masson)

Mme Carole Mallette (Huntingdon)

M. François Tremblay (Dubuc)

Opposition officielle - PLQ

M. Frédéric Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys)

Mme Michelle Setlakwe (Mont-Royal-Outremont)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Alejandra Zaga Mendez (Verdun)

LA COMMISSION DES INSTITUTIONS

Compétences : présidence du Conseil exécutif, justice, sécurité publique, constitution, affaires autochtones, relations internationales et intergouvernementales

Composition de la Commission :

Président : M. André Bachand (Richmond), CAQ

Vice-présidente : Mme Sona Lakhoyan Olivier (Chomedey), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Karine Boivin Roy (Anjou-Louis-Riel)

Mme Céline Haytayan (Laval-des-Rapides)

Mme Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac)

M. Louis Lemieux (Saint-Jean)

Mme Valérie Schmaltz (Vimont)

Opposition officielle - PLQ

Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis)

M. André Albert Morin (Acadie)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Manon Massé (Sainte-Marie-Saint-Jacques)

LA COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Compétences : relations avec les citoyens, communautés culturelles, immigration, condition féminine, famille, aînés, jeunesse, protection des consommateurs

Composition de la Commission :

Présidente : Mme Lucie Lecours (Les Plaines), CAQ

Vice-présidents : M. André Albert Morin (Acadie), PLQ, et M. Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve), QS

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)

Mme Karine Boivin Roy (Anjou-Louis-Riel)

M. Yannick Gagnon (Jonquière)

Mme Marilyne Picard (Soulanges)

Mme Isabelle Poulet (Laporte)

Mme Valérie Schmaltz (Vimont)

Opposition officielle - PLQ

Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis)

Mme Elisabeth Prass (D'Arcy-McGee)

Parti québécois

M. Pascal Bérubé (Matane-Matapédia)

LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Compétences : santé, services sociaux et communautaires

Composition de la Commission :

Président : M. Luc Provençal (Beauce-Nord), CAQ

Vice-présidente : Mme Linda Caron (La Pinière), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Alice Abou-Khalil (Fabre)

M. Daniel Bernard (Rouyn-Noranda-Témiscamingue)

Mme Catherine Blouin (Bonaventure)

M. Robert Bussière (Gatineau)

Mme Marilyne Picard (Soulanges)

Mme Isabelle Poulet (Laporte)

Opposition officielle - PLQ

Mme Elisabeth Prass (D'Arcy-McGee)

M. Marc Tanguay (LaFontaine)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Guillaume Cliche-Rivard (Saint-Henri-Sainte-Anne)

Parti québécois

M. Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)

LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT

Compétences : transports, environnement, faune, parcs

Composition de la Commission :

Présidente : Mme Marie-Claude Nichols (Vaudreuil), PLQ

Vice-président : M. François St-Louis (Joliette), CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Kariane Bourassa (Charlevoix-Côte-de-Beaupré)

M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)

M. Mathieu Lemay (Masson)

M. Stéphane Sainte-Croix (Gaspé)

Mme Suzanne Roy (Verchères)

Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)

Opposition officielle - PLQ

M. Monsef Derraji (Nelligan)

Mme Virginie Dufour (Mille-Îles)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Etienne Grandmont (Taschereau)

Parti québécois

M. Paul St-Pierre Plamondon (Camille-Laurin)

