L'Assemblée nationale dévoile les finalistes de la 20e édition des Prix du livre politique

QUÉBEC, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les membres des jurys des Prix du livre politique 2022 de l'Assemblée nationale ont déterminé les finalistes de cette année. Pour cette 20e édition, les lauréates et lauréats seront dévoilés lors d'une cérémonie de remise de prix qui se tiendra le 25 mai, à l'hôtel du Parlement. Le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Marc Picard est heureux de pouvoir accueillir en personne les finalistes 2022, en mai prochain.

« Je suis heureux de présider ce concours littéraire lié à la politique québécoise, d'autant plus que nous soulignons cette année le 20e anniversaire des Prix du livre politique. Je constate, année après année, la variété des sujets des livres, des thèses de doctorat et des mémoires de maîtrise que les finalistes mettent en lumière afin d'offrir leur vision et susciter la réflexion sur notre société ou sur des éléments du passé. De plus, à l'occasion du 20e anniversaire des Prix, nous avons haussé la valeur des bourses décernées de 14 500 $ à 20 000 $ afin de récompenser davantage le travail accompli », a mentionné M. Picard.

Le Prix de la présidence de l'Assemblée nationale souligne la qualité, la pertinence et l'originalité de livres traitant de la politique québécoise et ayant été publiés au cours de la dernière année. Des bourses totalisant 10 500 $ sont remises aux finalistes.

Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont attribués aux étudiants et étudiantes ayant déposé, également au cours de la dernière année, une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise portant sur la vie politique au Québec. Ces prix sont assortis de bourses d'une valeur totale de 9 500 $.

Finalistes dans la catégorie des livres, Prix de la présidence

Pierre Anctil

Antijudaïsme et influence nazie au Québec. Le cas du journal L'Action catholique (1931-1939)

Presses de l'Université de Montréal

Virginie Hébert

L'anglais en débat au Québec : mythes et cadrages

Presses de l'Université Laval

Jonathan Livernois

Entre deux feux : Parlementarisme et lettres au Québec (1763-1936)

Éditions du Boréal

Finalistes dans la catégorie des thèses de doctorat, Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Joshua Ménard-Suarez

L'Acte d'union : le gouvernement Melbourne face à la crise des Canadas, 1837-1841

Université du Québec à Trois-Rivières

Céline Philippe

« La voix du pays de Québec ». Sur les traces de la question nationale dans la littérature québécoise

Université du Québec à Montréal

Finalistes dans la catégorie des mémoires de maîtrise, Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

François-Olivier Chéné

La nation québécoise à la lumière de l'évolution du concept de laïcité, de la Révolution tranquille à aujourd'hui

Université du Québec à Montréal

Myriam Gauthier

La propagande de guerre au service de l'aluminium : Alcan et la mobilisation de ses travailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale

Université du Québec à Chicoutimi

Guillaume Renauld

L'intégration au droit public de l'imputabilité du sous-ministre devant l'Assemblée nationale

Université Laval

En plus de la cérémonie officielle, une table ronde ayant pour thème L'évolution politique du Québec depuis 2002 se tiendra le 25 mai, dans l'agora du pavillon d'accueil, de 14 h 30 à 16 h. Le public est invité à y assister sur place. Pour celles et ceux qui ne pourront se déplacer, l'événement sera diffusé en direct sur la page Facebook de l'Assemblée. L'animatrice Marjorie Champagne sera à la barre de cette table ronde à laquelle participeront Mme Louise Harel, M. Geoffrey Kelley et M. Christian Lévesque.

Enfin, l'exposition virtuelle qui raconte l'histoire des Prix du livre politique et met en lumière ses artisans et artisanes, ses finalistes et ses lauréats et lauréates sera en ligne dès le 25 mai prochain.

