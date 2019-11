L'Assemblée nationale demande une politique nationale de commémorations

QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est à l'unanimité que les partis ont adopté la motion présentée par la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, demandant que le gouvernement du Québec mette sur pied une politique nationale de commémorations. Cette demande était réclamée depuis longtemps par le Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ).

Dans son intégralité, la motion pouvait se lire ainsi : « Que l'Assemblée nationale réitère qu'il est du devoir du gouvernement du Québec de faire la promotion de la fierté québécoise et de faire rayonner notre histoire ainsi que notre mémoire; Qu'elle rappelle que notre devise nationale est «je me souviens» ; Qu'elle demande au gouvernement du Québec de mettre sur pied une politique nationale de commémorations qui inclurait la diversité, la reconnaissance de l'apport des femmes et des peuples autochtones. »

« On s'est donné d'une devise nationale qui caractérise notre nation, cette nation qui fait de la mémoire son identité : «je me souviens». Toutefois, nous n'avons aucune politique structurée susceptible de revaloriser l'usage de la mémoire. Il est grand temps de remédier à la situation et qu'on mette sur pied une politique nationale de commémorations qui va permettre de valoriser notre mémoire collective », affirme la députée de Marie-Victorin.

La directrice générale du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), Martine Desjardins, se réjouit de cette motion adoptée à l'unanimité : « Depuis des décennies déjà, le MNQ et ses Sociétés s'engagent à célébrer la fierté du peuple québécois par le biais d'événements de commémorations qui prennent place sur l'ensemble de notre territoire. Nous félicitons l'audace de la députée indépendante pour l'adoption de cette motion aujourd'hui, et nous soutiendrons les efforts du gouvernement sur la mise en place d'une politique de commémorations structurante, qui devra faire rayonner comme il se doit notre histoire et nos célébrations nationales. »

