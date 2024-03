L'Assemblée nationale adopte une motion présentée par l'opposition officielle en soutien à la communauté haïtienne

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Une motion demandant au gouvernement du Québec d'appuyer les actions du gouvernement fédéral, afin d'intensifier ses efforts pour assurer la stabilité et faire cesser les violences en Haïti, a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, aujourd'hui. La motion a été présentée par le porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie, André A. Morin.

La motion du député libéral de l'Acadie condamne avec vigueur les viols collectifs et autres actes de violence sexuelle perpétrés par les bandes armées pour infliger la terreur, punir et humilier les populations locales. Cela fait écho au récent rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti qui fait état de l'augmentation stupéfiante de la violence perpétrée par les bandes criminelles du pays en 2023.

« La crise humanitaire en Haïti et les actes de violence et de violation des droits de la personne qui nous sont rapportés donnent froid dans le dos. Nous devons collectivement condamner ces actes barbares et prendre tous les moyens diplomatiques pour permettre aux Haïtiens de rebâtir leur pays dans la paix et la sécurité. Conjointement avec tous mes collègues de l'opposition libérale et tous les élus de l'Assemblée nationale, je tiens à offrir tout mon soutien à l'ensemble de la communauté haïtienne présente au Québec. »

-André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

« Comme élus, nous avons la responsabilité de dénoncer les atrocités vécues partout dans le monde, et plus particulièrement lorsqu'il est question d'Haïti, un pays avec qui le Québec entretient une relation historique unique. En tant que membres de la communauté haïtienne d'ici, lorsque nos compatriotes sont victimes de violence et de gestes odieux dans notre pays d'origine, nous ressentons aussi leur douleur. Je suis de tout cœur avec eux. »

-Frantz Benjamin, député de Viau

