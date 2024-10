L'Assemblée nationale adopte le projet de loi n° 64 instituant le Musée national de l'histoire du Québec

QUÉBEC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, se réjouit de l'adoption du projet de loi n° 64, Loi instituant le Musée national de l'histoire du Québec. L'adoption par les élus de l'Assemblée nationale concrétise la création d'un nouveau musée national entièrement dédié à l'histoire de la nation québécoise, et qui prendra forme dans le pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec.

Prochaines étapes

Des travaux au Pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec se poursuivront afin d'accueillir le Musée national de l'histoire du Québec (MNHQ).

Le MNHQ accueillera sa directrice générale ou son directeur général à la suite d'une nomination par le Conseil des ministres.

Des consultations permettront de former le conseil d'administration, conformément aux exigences de la Loi sur les musées nationaux.

Citation

« Nous instituons aujourd'hui un nouveau musée sur l'histoire de la nation québécoise afin de nous doter d'un référent commun à partir duquel plonger dans le monde. Cette histoire, c'est bien plus que la somme des 9 millions de parcours de vie individuels des Québécoises et des Québécois, qu'ils soient de souche, ou de feuilles. Cette histoire, c'est celle de langue française en Amérique; c'est une histoire de luttes, qui font que nous sommes encore ici, aujourd'hui. C'est aussi l'histoire de notre relation avec les Premières nations et les Inuit. Le Musée national de l'histoire n'est pas la fin de la discussion collective sur l'histoire nationale du Québec, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre que j'espère le plus riche possible. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

