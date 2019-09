L'Assemblée nationale accueille la 3e édition de l'Atelier de leadership pour femmes parlementaires francophones

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que se termine la 3e édition de l'Atelier de leadership pour femmes parlementaires francophones. La vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Réseau des femmes parlementaires de la Francophonie, Mme Maryse Gaudreault, dirige les travaux qui se déroulent à l'hôtel du Parlement depuis le 3 septembre dernier. La formation se termine aujourd'hui par la remise d'une attestation de participation à chaque parlementaire présente.

« L'Assemblée nationale est toujours fière de tenir cet atelier d'une pertinence indéniable pour les femmes parlementaires de la Francophonie. Les thématiques abordées s'avèrent des outils essentiels dans le cadre du travail des élues. De nombreuses séances de travail sont organisées en lien avec des sujets d'intérêt communs pour les députées de chaque parlement représenté lors de cet atelier. De plus, cette activité met de l'avant le réseautage et le partage des bonnes pratiques de leadership au féminin, » a indiqué Mme Gaudreault.

Des sujets tels que les stratégies de développement de carrière au féminin et les instruments juridiques internationaux sur le droit des femmes ont été abordés, en plus d'une conférence sur le fonctionnement, la procédure et le rôle de l'élue et d'une table ronde réunissant d'anciennes parlementaires. Pour cette édition, les participantes viennent notamment de la France, de la Polynésie française, de la République centrafricaine, du Sénégal et de l'Assemblée législative de l'Alberta.

Rappelons qu'il s'agit d'une formation conçue sur mesure pour les femmes parlementaires de la Francophonie. Elle est organisée par l'Assemblée nationale, conjointement avec la Chaire en leadership dans le secteur public de l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) et le Groupe Femmes, Politique et Démocratie.

