OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Les écoles sont souvent la pierre angulaire des communautés des Premières Nations, offrant aux élèves un endroit sûr où apprendre et grandir, et servant de lieu de rassemblement pour les événements communautaires et les activités culturelles.

Travaillant en partenariat, Services aux Autochtones Canada (SAC) et l'Assemblée des Premières Nations (APN) sont heureux d'annoncer officiellement que des améliorations élaborées conjointement ont été apportées aux Normes sur les surfaces dans les écoles entrées en vigueur en avril 2021. Ces améliorations permettent d'augmenter la taille des écoles dans les réserves et d'inclure des locaux à l'appui de la maternelle à temps plein, des salles réservées à l'enseignement de la langue et de la culture, des bureaux destinés aux gardiens du savoir, des salles de counseling et des espaces d'apprentissage en plein air. De plus, ces améliorations offriront aux Premières Nations une souplesse accrue pour construire et rénover des écoles qui pourront mieux répondre aux besoins des élèves et refléter la culture et les traditions uniques de leurs communautés.

Les normes actualisées s'appliquent à toutes les nouvelles écoles et à tous les grands projets de rénovation financés par Services aux Autochtones Canada. Les procédures actuelles d'affectation des fonds (p. ex., le Plan d'investissement dans l'infrastructure des Premières Nations) et le niveau de financement disponible continueront de s'appliquer aux grands projets d'immobilisations et aux travaux de rénovation des infrastructures scolaires. On encourage les Premières Nations à examiner leurs besoins en matière d'infrastructure, à mettre à jour leur plan d'investissement dans l'infrastructure communautaire des Premières Nations et à le soumettre à leur bureau régional de SAC.

« Je salue le travail du chef régional de l'APN, M. Cameron, et de l'ensemble du comité de l'APN sur l'éducation pour leur travail en partenariat avec Services aux Autochtones Canada. À mesure que de nouvelles écoles seront construites et que les écoles existantes seront rénovées, la mise à jour des Normes sur les surfaces dans les écoles permettra aux élèves des communautés des Premières Nations d'avoir accès aux mesures de soutien dont ils ont besoin pour apprendre et grandir, tout en offrant aux Premières Nations une souplesse accrue pour concevoir des écoles qui répondront mieux à leurs besoins. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Ces nouvelles normes, conçues par les Premières Nations pour les Premières Nations, font de notre peuple un chef de file mondial en matière de normes de construction d'écoles dirigées par des Autochtones. Grâce au leadership des Premières Nations et aux efforts de collaboration avec le gouvernement fédéral, les Premières Nations ont maintenant l'occasion de diriger la conception d'espaces les plus compatibles avec nos modes d'apprentissage. Ces nouvelles normes constituent une étape importante de notre plaidoyer continu en vue d'assurer des investissements suffisants et soutenus pour répondre aux préoccupations de longue date concernant l'accès à des écoles sécuritaires et construire de nouvelles écoles dans les réserves. Le droit inhérent et issu de traités à l'éducation et l'affirmation de la compétence des Premières Nations sont nos principales priorités. »

Bobby Cameron, chef régional de la Saskatchewan

Président, Comité des Chefs sur l'éducation

Assemblée des Premières Nations

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 2,34 milliards de dollars jusqu'en 2024-2025 dans les établissements scolaires des Premières Nations, dont 860,5 millions de dollars provenant du budget de 2021.

s'est engagé à verser 2,34 milliards de dollars jusqu'en 2024-2025 dans les établissements scolaires des Premières Nations, dont 860,5 millions de dollars provenant du budget de 2021. Depuis la fin de 2015 et en date du 30 septembre 2021, Services aux Autochtones Canada a investi plus de 1,28 milliard de dollars pour appuyer 209 projets d'infrastructure liés aux écoles, dont 150 sont terminés.

fin de en date du 30 septembre 2021, Services aux Autochtones Canada a investi plus de 1,28 milliard de dollars pour appuyer 209 projets d'infrastructure liés aux écoles, dont 150 sont terminés. Bien que les travaux soient toujours en cours, ces investissements se traduiront par la construction de 64 nouvelles écoles (40 sont actuellement terminées) et la rénovation ou la modernisation de 94 écoles existantes (76 sont actuellement terminées), ce qui profitera à 33 000 élèves.

