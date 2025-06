L'asphaltage de la voie de desserte de l'autoroute 440 en direction ouest débute

LAVAL, QC, le 25 juin 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce le début des travaux d'asphaltage de la voie de desserte de l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), en direction ouest, entre les autoroutes 15 (des Laurentides) et 13 (Chomedey) à Laval, le 30 juin. Ces travaux se poursuivront jusqu'à la fin de l'été. L'asphaltage de la direction est a été réalisée et complétée l'an dernier. Ces interventions visent principalement à améliorer le confort de roulement sur cet axe routier.

Gestion de la circulation

Réalisés principalement durant la nuit afin d'en limiter les répercussions sur le réseau routier, ces travaux entraîneront des fermetures complètes de la voie de desserte et de bretelles d'accès sur divers tronçons, entre les autoroutes 15 (des Laurentides) et 13 (Chomedey):

De 22 h à 5 h

Fermetures complètes de tronçons de la voie de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest.

De 21 h 30 à 5 h

Fermetures complètes de certaines bretelles d'entrées et de sorties de l'autoroute 440, en direction ouest, entre les autoroutes 15 (des Laurentides) et 13 ( Chomedey ).

La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les incidences et les chemins de détour. Lors des fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

