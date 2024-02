MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est déterminée à protéger la population canadienne en empêchant la circulation d'armes à feu et d'armes prohibées dans nos collectivités et mène des enquêtes criminelles sur ceux qui commettent des infractions criminelles à la législation frontalière.

Le 6 février 2024, les enquêteurs de l'équipe intégrée pour la lutte à la contrebande d'armes à feu (EILCA) de l'Agence des services frontaliers du Canada, assistés du Service de police de la Ville de Gatineau, ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du district du Versant à Gatineau. Sur les lieux ils ont trouvé, entre autres :

61 armes à feu;

13 armes prohibées;

22 armes à air comprimée;

12 dispositifs prohibés, à savoir 6 silencieux et 6 chargeurs à haute capacité;

Des munitions;

Des documents et emballages d'expédition pour des silencieux; et

5 appareils électroniques.

Un homme de 62 ans a été arrêté et remis en liberté alors que l'enquête et l'analyse des marchandises saisies se poursuit. Un dépôt d'accusations sera recommandé au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) dès la fin de l'enquête.

Cette enquête a été initiée en novembre 2023 suite à l'interception par l'Agence des services frontaliers du Canada d'un silencieux dans un colis de messageries aux opérations commerciales de l'aéroport Pearson de Toronto. Des recherches ont permis d'identifier l'importateur comme étant un résident de Gatineau relié à des saisies douanières antérieures pour des armes prohibées.

Citations

« Cette perquisition démontre, une fois de plus, les efforts déployés par l'Agence des services frontaliers du Canada en matière de contrôle des importations d'armes à feu et de dispositifs prohibés. Nous travaillons en collaboration avec les corps policiers afin de combattre la contrebande et le trafic d'armes au Canada et au Québec et ainsi protéger nos collectivités. »

- Annie Beauséjour, directrice générale régionale, Région du Québec, Agence des service frontaliers du Canada.

Faits en bref

L'ASFC mène des enquêtes sur des signalements effectués par ses agents dans les points d'entrée du pays et utilise les preuves recueillies lors de perquisition afin d'intenter des poursuites criminelles à l'endroit des contrevenants.

Toute personne détenant des informations sur des activités transfrontalières douteuses est invitée à appeler la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Suivez-nous sur Twitter (@FrontiereCan et @FrontiereCanQUE), joignez-vous à nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, Téléphone : 613-957-6500, Courriel : [email protected]