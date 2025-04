MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le 4 avril 2025, les agents des services frontaliers ont détecté et saisi 17,6 kg de cocaïne à l'aéroport Montréal-Trudeau. Cette saisie est le résultat d'une inspection effectuée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur les bagages d'un vol en provenance de Rio Hato, au Panama.

Les agents des services frontaliers ont trouvé plusieurs briques d'une substance blanche après avoir examiné une valise sur le carrousel à bagages. Un test de dépistage des drogues a confirmé que la substance était de la cocaïne. Au total, 16 briques ont été saisies, pour une valeur estimée à 2 193 625,00 $ CA. La drogue a été remise à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et une enquête est présentement en cours.

En 2024, dans la Région du Québec, l'ASFC a effectuée 60 saisies de cocaïne pour un total de 39.97 kg. De plus, en 2024, d'un bout à l'autre du Canada, l'ASFC a saisi à la frontière 4 589 kg de cocaïne, soit une augmentation de 156 % par rapport à 2023.

Citation

« Je tiens à saluer le dévouement et le professionnalisme exceptionnels de nos agents des services frontaliers qui protègent notre pays contre la contrebande et le crime organisé. Grâce à leur vigilance et leur expertise, nous avons réussi à intercepter des quantités significatives de cocaïne, protégeant ainsi nos collectivités des dangers liés à la drogue. »

- Eric Lapierre, Directeur général régional, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada

Les faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Vous trouverez des renseignements sur le plan frontalier à l'adresse suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration

Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants et les activités d'exécution de la loi, consultez la page Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et l'interdiction d'y revenir.

Contactez la ligne de surveillance frontalière pour signalez des activités transfrontalières suspectes en utilisant notre formulaire en ligne sécurisé ou notre ligne de téléphonique sans frais au 1-888-502-9060.

