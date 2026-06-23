L'ASFC saisit plus d'une demi-tonne d'opium dissimulé dans un chargement de papier

DELTA, BC, le 23 juin 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a saisi plus d'une demi-tonne d'opium après avoir examiné un conteneur maritime à l'installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen, à Delta, en Colombie-Britannique.

Le conteneur a été renvoyé pour examen, par des agents des services frontaliers de l'ASFC, le 14 janvier 2026, en fonction de renseignements fournis par le Centre national de ciblage de l'ASFC, section du renseignement régional du Pacifique et le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP).

520,6 kg d'opium saisis par l'ASFC à l’installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen à Delta, en Colombie-Britannique.

À l'arrivée à l'installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen, l'équipe de maîtres-chiens détecteurs de l'ASFC a été déployée et a fourni des indications positives de contrebande. Les agents des services frontaliers ont donc procédé à un examen radiographique du conteneur. Celui-ci contenait 20 rouleaux de papier de taille industrielle et les images ont révélé des incohérences internes dans neuf d'entre eux. Un examen progressif ultérieur a confirmé que de l'opium avait été dissimulé profondément dans 10 rouleaux de papier. Les agents des services frontaliers ont saisi un total de 520,6 kg d'opium.

Cette saisie met en évidence la force de la collaboration continue entre les agences canadiennes et américaines dans la lutte contre la drogue et le crime organisé.

Citations

« Cette saisie de plus d'une demi-tonne d'opium est le fruit d'une collaboration étroite et d'un partage continu de renseignements entre l'ASFC et ses partenaires américains. L'ASFC contribue à prévenir les méfaits liés aux opioïdes dans nos communautés et à démanteler les réseaux du crime organisé. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont participé à cette opération d'envergure. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Chaque kilogramme d'opium que nous interceptons à la frontière est un kilogramme qui ne dévastera ni une famille ni une communauté. Cette saisie témoigne de la compétence, du dévouement et de la vigilance des agents de l'ASFC qui nous protègent chaque jour. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

Faits en bref

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peut entraîner des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et une interdiction de revenir au Canada.

peut entraîner des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et une interdiction de revenir au Canada. En 2025, les agents de l'ASFC en Colombie-Britannique ont effectué 11 390 saisies de drogues illégales, dont 329 kg d'opioïdes.

En 2025, les équipes du Service de chiens détecteurs de l'ASFC ont effectué 29 486 perquisitions, entraînant 34 810 saisies impliquant des drogues, des armes à feu et de l'argent.

Pour les dernières statistiques sur la contrebande, visitez les saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

Le Plan frontalier est le plus grand investissement unique à la frontière de l'histoire canadienne. De cet investissement de 1,3 milliard de dollars, plus de 355 millions aideront l'ASFC à renforcer sa première ligne et à obtenir les outils et technologies les plus récents pour freiner les drogues et les armes à feu. Des informations sur le plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020, ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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