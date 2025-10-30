DELTA, BC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont déterminées à protéger nos collectivités et à déjouer le crime organisé en arrêtant la circulation de précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de fentanyl et d'autres drogues illicites.

Aujourd'hui, l'ASFC et la GRC ont annoncé la saisie de 4 300 litres de précurseurs chimiques en provenance de la Chine à l'installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen, située à Delta, en Colombie-Britannique.

Les 13 et 15 mai 2025, des agents des services frontaliers de l'ASFC ont examiné deux conteneurs maritimes en provenance de la Chine qui étaient tous deux destinés à Calgary, en Alberta. Les conteneurs ont été signalés et renvoyés aux agents des services frontaliers par le personnel du renseignement de l'ASFC dans la région du Pacifique et par le Centre national de ciblage. À l'intérieur des conteneurs, les agents de l'ASFC ont trouvé 60 bidons transparents et 20 fûts bleus contenant les précurseurs chimiques suivants :

3 600 litres de 1,4-butanediol - précurseur du GHB, également connu sous le nom de « drogue du viol » ;

500 L de chlorure de propionyle - un précurseur du fentanyl ;

200L de Gamma butyrolactone (GBL).

L'enquête se poursuit.

Citations

« Il s'agit là d'un autre exemple concret du dévouement sans faille dont font preuve l'ASFC et la GRC pour sécuriser notre frontière et mettre fin au flux de fentanyl. Notre gouvernement apporte un soutien accru à ces efforts en embauchant davantage d'agents de l'ASFC et de la GRC, en investissant dans notre Plan frontalier et en adoptant une nouvelle législation qui donnera aux forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin pour continuer à protéger les Canadiens. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC protège la population canadienne en mettant fin à la circulation illégale de substances contrôlées et de précurseurs chimiques contribuant à la crise des drogues toxiques et des surdoses. Cette saisie démontre le rôle important que jouent nos agents des services frontaliers et notre personnel du renseignement pour assurer la sécurité de nos collectivités. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la GRC pour cibler ceux qui tentent de faire entrer en contrebande du fentanyl et d'autres substances dangereuses au Canada.

- Nina Patel, directrice générale régionale, Région du Pacifique, ASFC

« La GRC travaille avec des partenaires clés pour empêcher les substances nocives d'entrer dans les collectivités canadiennes. Ces efforts conjoints aident à réduire les risques posés par les drogues toxiques et appuient des objectifs plus larges en matière de sécurité publique. Une collaboration étroite est essentielle pour protéger la santé et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes.

- Commissaire adjointe Lisa Moreland, commandante régionale, Police fédérale de la GRC, région du Nord-Ouest

Faits en bref

Le Plan frontalier est le plus important investissement à la frontière de l'histoire du Canada. De cet investissement de 1,3 milliard de dollars, plus de 355 millions de dollars aideront l'ASFC à renforcer sa ligne de front et à se doter des outils et de la technologie les plus récents pour arrêter les drogues et les armes à feu. Des renseignements sur le plan sont disponibles ici : Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

Le fentanyl est un opioïde très puissant. Quelques grains peuvent suffire à vous tuer. C'est une drogue dangereuse qui est 20 à 40 fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus puissante que la morphine. Tout ceci rend le risque de surdosage accidentel très élevé.

La réponse de l'ASFC à la crise des opioïdes consiste à travailler avec des partenaires nationaux et internationaux de l'application de la loi pour identifier et appréhender les personnes, les groupes et les entreprises qui sont soupçonnés d'être impliqués dans le mouvement transfrontalier de drogues et de substances illicites.

La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans la détermination des risques liés à la frontière et dans la protection de la sécurité de la population canadienne.

Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants, consultez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

