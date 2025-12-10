OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) présente les résultats et les réalisations dans la province de la Saskatchewan pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025.

Aperçu

L'ASFC joue un rôle essentiel dans le soutien de l'économie et de la sécurité du Canada. Nous appliquons les lois à notre frontière afin de protéger le Canada et de faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises afin de maintenir la vigueur de notre économie. Nous interceptons les drogues illégales, les armes à feu et les empêchons d'entrer ou de sortir du pays. Nous renvoyons les personnes qui ne devraient pas être au Canada, y compris celles impliquées dans le terrorisme, le crime organisé et les crimes de guerre. Nous favorisons les entreprises canadiennes en appliquant la législation et les accords commerciaux et en percevant les droits et taxes applicables sur les marchandises importées. L'ASFC opère à partir de plus de 25 sites à travers la province de l'Alberta.

Une frontière forte : Activités de l'ASFC dans la province de l'Alberta pour protéger les Canadiens et assurer la sécurité des communautés

L'ASFC constitue la première ligne de défense du Canada en empêchant l'entrée des armes illégales et des substances illicites dans nos communautés.

Statistiques clés pour l'Alberta :

1 118 saisies de stupéfiants illégaux, notamment : 30 kg de méthamphétamines 293 kg de cocaïne 23 kg d'opioïdes 108 kg de cannabis illegal

159 saisies d'armes à feu et d'articles prohibés, notamment : 38 armes à feu 2 430 pièces diverses pour armes à feu ou chargeurs 152 armes prohibées 88 dispositifs prohibés

5 637 899 $ en saisies de devises soupçonnées d'être des produits d'activités criminelles.





5 arrestations de conducteurs en état d'ébriété.





6 véhicules volés interceptés.





2 729 fouilles par des chiens détecteurs, entraînant 1 572 interceptions de nourriture, de plantes ou d'animaux prohibés, 17 saisies de drogues ou d'armes à feu, et 19 saisies de devises.





145 sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (SAPAA) infligées pour des infractions relatives à l'importation alimentaire, végétale et animale, totalisant 184 500 $ de pénalités.

Faits saillants des activités pour l'Alberta :

En 2025, les agents de l'ASFC au point d'entrée de Coutts ont saisi un total combiné de 294 kg de cocaïne cachés dans quatre véhicules de transport commercial : Le 18 janvier, les agents des services frontaliers ont saisi 42 kg de cocaïne dans un camion commercial américain à destination de Calgary. Le 8 mars, les agents des services frontaliers ont saisi 108 kg de cocaïne dans un camion commercial, ce qui a donné lieu à plusieurs accusations en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances contre un résident de Calgary. Le 28 juillet, les agents des services frontaliers ont saisi 67 kg de cocaïne dans un camion commercial, ce qui a donné lieu à plusieurs accusations en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur les douanes contre un résident d'Edmonton. Le 25 septembre, des agents des services frontaliers ont saisi 77 kg de cocaïne dans un véhicule commercial, e qui a donné lieu à des accusations en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur les douanes contre un résident de Calgary.

En juin 2025, les agents de l'ASFC à l'aéroport international de Calgary ont intercepté 30 kg de méthamphétamine dissimulés dans des bagages à destination du Japon. La saisie a donné lieu à des accusations en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur les douanes contre un résident de Winnipeg.





et de la contre un résident de Winnipeg. En février 2025, un citoyen américain a plaidé coupable à deux chefs d'accusation en vertu de la Loi sur les douanes pour avoir tenté de faire passer en contrebande une arme à feu chargée au Canada. Le plaidoyer de culpabilité était lié à un incident survenu en septembre 2024. Alors qu'il tentait d'entrer au Canada au point d'entrée de Coutts, Randy Keith Thompson a été arrêté par des agents de l'ASFC après avoir déclaré correctement deux armes à feu sans restriction, mais sans déclarer un pistolet chargé caché dans son véhicule. M. Thompson a été condamné à une amende de 8 000 dollars, à une interdiction conditionnelle de posséder des armes à feu pendant 10 ans et à la confiscation de l'arme à feu et des chargeurs saisis.





Les agents commerciaux de l'ASFC ont procédé à un examen de la surtaxe imposée à une entreprise de Calgary pour l'acier et l'aluminium importés de Chine. Il a été déterminé que la surtaxe n'avait pas été calculée et, par conséquent, l'entreprise s'est vu imposer une surtaxe de 1,07 million de dollars et des intérêts de 8 000 dollars, pour un total de 1,08 million de dollars.





En octobre 2025, des agents des opérations commerciales de Calgary ont intercepté deux véhicules volés (une Mercedes Classe C de 2022 et une BMW X3 de 2021) à destination de la Roumanie.

Faciliter la circulation des voyageurs au Canada

Dans la province de l'Alberta, l'ASFC :

a accueilli plus de 4,1 millions de voyageurs ;

a mené 19 943 entrevues NEXUS pour soutenir les voyageurs dignes de confiance ;

traité 471 demandes d'asile au 30 novembre 2025. À la même date l'année dernière, l'agence avait traité 845 demandes d'asile au Alberta.

Soutenir notre économie

Le travail de l'ASFC contribue à maintenir ouvertes les routes commerciales du Canada, garantissant ainsi que notre économie reste forte et réactive aux besoins des Canadiens.

Dans la province de l'Alberta, les agents des services frontaliers :

ont traité 125 578 camions commerciaux ;

ont traité 5,1 millions d'expéditions de messagerie ;

ont imposé plus de 2 milliards de dollars en frais de droits et de taxes ;

ont évaluée plus de 2,5 milliards de dollars en valeur en douane pour des commerçants dignes de confiance.

Citations

« J'ai rendu visite aux agents de l'ASFC dans les points d'entrée partout au pays et j'ai pu constater de près leur engagement et leur dévouement. J'ai également pu constater l'enthousiasme de la nouvelle cohorte de finissants de l'ASFC au moment où nous commençons à embaucher les 1 000 nouveaux agents frontaliers, tel que promis. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent à l'ASFC pour leur travail extraordinaire au cours de la dernière année et pour tout ce qu'ils font pour protéger nos collectivités et soutenir notre économie. Nous continuons à soutenir ces efforts en embauchant davantage d'agents et en investissant dans notre Plan frontalier afin d'assurer la sécurité de la population canadienne. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Je ne saurais trop insister sur l'importance du travail que les agents de l'ASFC accomplissent jour après jour. Leur vigilance à intercepter le fentanyl et d'autres substances illicites avant qu'ils n'atteignent nos communautés a eu un impact profond sur la sécurité de tous les Canadiens. En tant que composante essentielle de l'écosystème d'application de la loi au Canada, leur travail avec nos partenaires permet de prévenir les torts avant qu'ils ne surviennent. Je les remercie pour leur professionnalisme et pour le rôle bien réel qu'ils jouent en sauvant des vies, en renforçant la sécurité de nos frontières et en consolidant la confiance des Canadiens. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl du Canada

« Les agents de l'ASFC se portent garants de la sécurité du Canada à toute heure du jour et de la nuit. Ils travaillent avec diligence pour protéger nos collectivités et notre prospérité. En 2025, l'ASFC a arrêté à nos frontières les réseaux criminels transnationaux organisés, a découvert des entreprises étrangères sous-évaluant leurs marchandises et les a poursuivies, a arrêté et procédé au renvoi de ressortissants étrangers inadmissibles qui tentaient d'entrer au Canada sous de faux prétextes. Et nous nous apprêtons à faire de même, voire davantage, en 2026. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Résultats nationaux

Pour un aperçu des résultats et réalisations de l'ASFC en 2025 à l'échelle du Canada :

