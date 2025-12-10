OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ -

Document d'information

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) présente les résultats et les réalisations dans la province de la Saskatchewan pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025.

Aperçu

L'ASFC joue un rôle essentiel dans le soutien de l'économie et de la sécurité du Canada. Nous appliquons les lois à notre frontière afin de protéger le Canada et de faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises afin de maintenir la vigueur de notre économie. Nous interceptons les drogues illégales, les armes à feu et les empêchons d'entrer ou de sortir du pays. Nous renvoyons les personnes qui ne devraient pas être au Canada, y compris celles impliquées dans le terrorisme, le crime organisé et les crimes de guerre. Nous favorisons les entreprises canadiennes en appliquant la législation et les accords commerciaux et en percevant les droits et taxes applicables sur les marchandises importées. L'ASFC opère à partir de 20 sites répartis dans la province de la Saskatchewan.

Une frontière forte : Activités de l'ASFC dans la province de la Saskatchewan pour protéger les Canadiens et assurer la sécurité des communautés

L'ASFC constitue la première ligne de défense du Canada en empêchant l'entrée des armes illégales et des substances illicites dans nos communautés.

Statistiques clés pour la Saskatchewan :

196 saisies de stupéfiants illégaux, notamment :

0,5 g de méthamphétamines



1 g de cocaïne



30 g d'opioïdes



2,57 kg de cannabis illegal

25 saisies d'armes à feu et d'articles prohibés, notamment :

8 armes à feu



1 053 pièces diverses pour armes à feu ou chargeurs



24 armes prohibées



58 dispositifs prohibés

72 028 $ en saisies de devises soupçonnées d'être des produits d'activités criminelles.

315 fouilles par des chiens détecteurs, conduisant à 15 saisies de drogues ou d'armes à feu.

2 sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (SAPAA) infligées pour des infractions relatives à l'importation alimentaire, végétale et animale, totalisant 2 600 $ de pénalités.

Faits saillants des activités en Saskatchewan

En avril 2025, un citoyen américain qui souhaitait entrer au Canada par le point d'entrée de North Portal n'a pas déclaré des armes à feu lors du premier examen. Au cours de l'examen secondaire, les agents de l'ASFC ont découvert et saisi un pistolet et un chargeur chargé qui étaient cachés dans la console centrale du véhicule. Le voyageur s'est vu infliger une amende et a été renvoyé aux États-Unis.

En mai 2025, un ressortissant étranger qui souhaitait entrer au Canada au point d'entrée de North Portal a été renvoyé pour un examen secondaire après avoir fait une déclaration nulle. Lors de la fouille du véhicule, les agents de l'ASFC ont trouvé trois chargeurs d'arme de poing chargés et un ressort. Interrogé, le sujet a admis avoir démonté une arme de poing dans le but de la dissimuler. Les articles non déclarés suivants ont été trouvés lors de l'examen ultérieur : une arme de poing, deux chargeurs de capacité supérieure à la normale et trois cartouches de cigarettes. Le voyageur a payé une amende et est retourné aux États-Unis.

En mai 2025, un véhicule commercial en transit vers l'Alaska a été renvoyé pour un deuxième examen au point d'entrée de North Portal. Le véhicule a quitté le point d'entrée sans se présenter au bureau comme demandé, mais il a ensuite été ramené au point d'entrée par la police locale. Lors de la fouille, les agents de l'ASFC ont découvert et saisi un pistolet chargé non déclaré caché dans la couchette du camion. Le conducteur a payé une amende et est retourné aux États-Unis.

Faciliter la circulation des voyageurs au Canada

Dans la province de la Saskatchewan, l'ASFC :

a accueilli plus de 480 000 voyageurs ;

traité 58 demandes d'asile au 30 novembre 2025. À la même date l'année dernière, l'agence avait traité 28 demandes d'asile en Saskatchewan.

Soutenir notre économie

Le travail de l'ASFC contribue à maintenir ouvertes les routes commerciales du Canada, garantissant ainsi que notre économie reste forte et réactive aux besoins des Canadiens.

Dans la province de la Saskatchewan, les agents des services frontaliers :

ont traité environ 110 015 camions commerciaux ;

ont évalué plus de 991,3 millions de dollars en frais de droits et de taxes ;

ont évaluée plus de 6,7 milliards de dollars en valeur en douane pour des commerçants dignes de confiance.

Citations

« J'ai rendu visite aux agents de l'ASFC dans les points d'entrée partout au pays et j'ai pu constater de près leur engagement et leur dévouement. J'ai également pu constater l'enthousiasme de la nouvelle cohorte de finissants de l'ASFC au moment où nous commençons à embaucher les 1 000 nouveaux agents frontaliers, tel que promis. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent à l'ASFC pour leur travail extraordinaire au cours de la dernière année et pour tout ce qu'ils font pour protéger nos collectivités et soutenir notre économie. Nous continuons à soutenir ces efforts en embauchant davantage d'agents et en investissant dans notre Plan frontalier afin d'assurer la sécurité de la population canadienne. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Je ne saurais trop insister sur l'importance du travail que les agents de l'ASFC accomplissent jour après jour. Leur vigilance à intercepter le fentanyl et d'autres substances illicites avant qu'ils n'atteignent nos communautés a eu un impact profond sur la sécurité de tous les Canadiens. En tant que composante essentielle de l'écosystème d'application de la loi au Canada, leur travail avec nos partenaires permet de prévenir les torts avant qu'ils ne surviennent. Je les remercie pour leur professionnalisme et pour le rôle bien réel qu'ils jouent en sauvant des vies, en renforçant la sécurité de nos frontières et en consolidant la confiance des Canadiens. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl du Canada

« Les agents de l'ASFC se portent garants de la sécurité du Canada à toute heure du jour et de la nuit. Ils travaillent avec diligence pour protéger nos collectivités et notre prospérité. En 2025, l'ASFC a arrêté à nos frontières les réseaux criminels transnationaux organisés, a découvert des entreprises étrangères sous-évaluant leurs marchandises et les a poursuivies, a arrêté et procédé au renvoi de ressortissants étrangers inadmissibles qui tentaient d'entrer au Canada sous de faux prétextes. Et nous nous apprêtons à faire de même, voire davantage, en 2026. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Résultats nationaux

Pour un aperçu des résultats et réalisations de l'ASFC en 2025 à l'échelle du Canada :

