HALIFAX, NS, le 31 oct. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) protègent nos frontières en collaborant à des enquêtes afin de prévenir la contrebande de drogues illégales et de déjouer le crime organisé.

Le 5 septembre 2025, des agents des services frontaliers, avec l'aide d'agents du renseignement de l'ASFC, ont examiné un conteneur maritime quittant le Canada depuis le port de Halifax. Le contenu de cette expédition a été déclaré comme étant des bacs en treillis métallique destinés à une entreprise au Royaume-Uni.

Au cours de cet examen, les agents ont découvert quatre caisses en bois remplies de ce qui semblait être du cannabis. Au total, 1 479 paquets de cannabis séché sous vide ont été saisis, soit 801,5 kg.

Le cannabis et tous les éléments de preuve ont été transmis à la Police fédérale de l'Est de la Gendarmerie royale du Canada (GRC - Nouvelle-Écosse) pour la suite de l'enquête.

Bien que le cannabis soit légal au Canada, le commerce du cannabis de contrebande transfrontalière constitue une infraction criminelle grave, passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, en vertu de la Loi sur les douanes et d'une peine de 14 ans en vertu de la Loi sur le cannabis. La contrebande de cannabis soutient le crime organisé et aide à financer d'autres activités illégales, telles que la contrebande de stupéfiants et d'armes.

« Notre gouvernement réalise des investissements essentiels dans la consolidation de nos frontières afin que les personnes à qui nous confions leur protection puissent en assurer la sécurité et ainsi que celle du Canada. Les agents qualifiés de l'ASFC et de la GRC utilisent ces ressources pour aider à mettre fin au trafic illégal de cannabis à nos frontières. Ils accomplissent également un travail important en déjouant les réseaux criminels organisés qui menacent la sécurité de notre pays. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Nos agents travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre locales et internationales afin de prévenir la contrebande et de déjouer les réseaux criminels nationaux et internationaux. Le cannabis est certes légal au Canada, mais le faire passer à la frontière constitue une infraction criminelle grave. »

-- Dominic Mallette, directeur général régional, Agence des services frontaliers du Canada, région de l'Atlantique

« Cette opération est le fruit du travail concerté entre partenaires qui partagent un même objectif : assurer la sécurité de nos communautés. Ensemble, nous agissons concrètement pour freiner le trafic de drogues illicites. La collaboration et l'échange d'information demeurent essentiels pour contrer efficacement le crime transfrontalier. Chaque saisie contribue à réduire les risques pour nos communautés. »

-- Surintendante principale Charlene O'Neill, commandante adjointe, Police fédérale de la GRC, région de l'Est (Atlantique)

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, et ce, tout en veillant à ce que les Canadiens et les Canadiennes soient en sûreté. Vous trouverez ici des renseignements sur le Plan frontalier : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca

Les agents de l'ASFC au Centre d'examen des conteneurs à Saint John sont chargés d'examiner les conteneurs et le fret à risque élevé qui entrent au Canada ou en sortent par voie maritime au port de Saint John.

Travaillant en étroite collaboration avec d'autres organismes d'application de la loi, y compris la GRC, l'ASFC utilise des données, des renseignements et des indicateurs de risque pour identifier les marchandises illégales qui transitent par la frontière.

L'Agence mène des opérations de renseignement et des enquêtes afin d'identifier et d'intercepter la contrebande. Ces activités continuent de donner lieu à de nombreuses saisies partout au pays et à diverses accusations portées en vertu de la Loi sur les douanes et le Code criminel du Canada.

et le du Canada. Pour obtenir les plus récentes statistiques sur les saisies, consultez la page Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1‑888‑502‑9060.

