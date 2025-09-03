POINT EDWARD, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) annonce deux importantes saisies de cocaïne qui ont eu lieu au point d'entrée du pont Blue Water, à Point Edward, en Ontario.

Saisie de cocaïne par l'ASFC au point d'entrée du pont Blue Water le 13 août 2025. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada) Saisie de cocaïne par l'ASFC au point d'entrée du pont Blue Water le 14 août 2025. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le 13 août 2025, un camion commercial est arrivé des États-Unis au point d'entrée du pont Blue Water et a été renvoyé pour un examen secondaire. Lors de l'inspection de la remorque, les agents des services frontaliers ont trouvé de la cocaïne présumée contenue dans six boîtes. Le poids total des stupéfiants était de 150 kg, avec une valeur de revente estimée à 18,8 millions de dollars. L'ASFC a arrêté Gurjeet Singh, 28 ans, de Brampton, en Ontario, et l'a transféré, ainsi que les stupéfiants, à la garde de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le lendemain, le 14 août 2025, l'ASFC a renvoyé un autre camion semi-remorque en provenance des États-Unis pour un examen secondaire. Les agents des services frontaliers ont découvert 199 kg de cocaïne présumée dans la remorque du chargement commercial, d'une valeur estimée à 24,9 millions de dollars. L'ASFC a arrêté Abdikadir Egal, 38 ans, d'Etobicoke, en Ontario, et l'a transféré, ainsi que les stupéfiants, à la garde de la GRC.

Gurgeet et Abdikadir ont tous deux été accusés par la GRC d'importation de cocaïne et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Les deux affaires sont actuellement devant la Cour de justice de l'Ontario à Sarnia, en Ontario. Les accusations sont soumises à la validation du tribunal.

Les enquêtes se poursuivent.

Citations

« Ces récentes saisies de stupéfiants illégaux soulignent le partenariat essentiel entre l'ASFC et la GRC dans la protection des frontières canadiennes. Je me suis rendu au pont Blue Water et j'ai pu constater de près l'engagement et la diligence sans faille de l'ASFC et de la GRC, ainsi que leur leadership respectif dans la lutte contre l'entrée de substances et de marchandises illégales au Canada. Leur travail renforce notre sécurité à tous. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada protège nos frontières et assure la sécurité de nos collectivités. Depuis le début de l'année, les agents des services frontaliers aux points d'entrée terrestres du Sud de l'Ontario ont saisi plus de 1,52 tonne de cocaïne en provenance des États-Unis.

- Michael Prosia, directeur général régional, Région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

« Ces deux saisies réussies soulignent l'excellent travail accompli chaque jour par l'ASFC et la GRC à la frontière. La GRC demeure déterminée à travailler avec diligence avec ses partenaires afin de protéger les Canadiens contre les menaces que représente le trafic de drogue. »

- C/Supt. Chris Leather, commandant intérimaire des opérations criminelles, Région centrale de la GRC

Faits en bref

Du 1er janvier au 20 août 2025, l'ASFC a saisi 1 424 kg de cocaïne provenant des É.-U., contre 878 kg provenant de tous les autres pays combinés - 62 % de la cocaïne saisie provenait des É.-U.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des renseignements sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des renseignements sur le Plan frontalier sont disponibles ici : frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration. La contrebande de stupéfiants et autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, ceci peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au Canada.

peuvent entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, ceci peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au Canada. Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants, consultez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes , veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

, veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Toute personne ayant des renseignements sur des activités criminelles est priée de communiquer avec son service de police local, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

www.cbsa-asfc.gc.ca

X : @FrontièreCanRSO

Facebook : FrontièreCan

Instagram : FrontièreCan

YouTube : FrontièreCan

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Contact : Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945 ou 613-957-6500