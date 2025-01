OTTAWA, ON, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Chaque année, le 26 janvier, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se joint à l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et aux agences douanières du monde entier pour marquer la Journée internationale de la douane. En 2025, le thème est le suivant : « La douane concrétise son engagement en faveur de l'efficacité, de la sécurité et de la prospérité » et l'ASFC est fière du travail qu'elle a accompli pour atteindre ces objectifs au cours de l'année écoulée.

L'ASFC empêche les drogues illégales, les armes à feu et les personnes interdites de territoire d'entrer au Canada et facilite la libre circulation des personnes et le commerce mondial tous les jours de l'année. En collaboration avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, l'ASFC a saisi plus de drogues dangereuses et d'armes à feu, et intercepté plus de véhicules volés que l'année précédente.

L'agence a également réaffirmé son engagement à assurer la sécurité de l'Amérique du Nord en 2024, en tant que partenaire clé du Plan frontalier du Canada, qui prévoit un investissement de 1,3 milliard de dollars par le gouvernement du Canada pour améliorer les mesures frontalières et d'immigration, dont 355,4 millions de dollars pour l'ASFC. Cet investissement permettra à l'ASFC de poursuivre ses activités d'exécution de la loi à la frontière, ce qui inclut une augmentation du nombre de renvois d'un autre 25 % cette année. Portant un regard sur l'année 2024, l'ASFC a :

Retiré plus de 17 200 armes et 930 armes à feu de nos rues. En plus des armes à feu saisies aux points d'entrée, les enquêteurs de l'ASFC ont saisi des armes à feu et des pièces d'armes à feu prohibées au Canada lors de mandats de perquisition menés dans le cadre d'enquêtes sur la contrebande d'armes à feu.

Empêché plus de 34 400 kg de drogues illégales (entrantes et sortantes) de se retrouver dans nos communautés. Nous avons également intercepté plus de 18 000 kg de cannabis et 607 000 kg de tabac non déclaré, ce qui a permis d'éviter des millions de dollars d'évasion fiscale et de lutter contre le crime organisé. En ce qui concerne les saisies totales de drogues illégales, l'ASFC a saisi : 4,9 kg de fentanyl, soit une augmentation de 775 % par rapport à 2023; 2 367 kg de méthamphétamine 4 589 kg de cocaïne, soit une augmentation de 156 % par rapport à 2023; 38 kg d'héroïne; 29 511 kg d'autres drogues, stupéfiants et précurseurs chimiques; 349 kg d'autres opioïdes (y compris l'opium, la méthadone, la morphine et la morphine base).

Réalisé plus de 34 600 examens, menés par des équipes de maître-chien, ayant permis d'intercepter plus de 20 680 produits alimentaires, végétaux et animaux à haut risque, des drogues, des armes à feu et des espèces.

Intercepté 2 277 véhicules volés avant qu'ils ne soient expédiés à l'étranger, soit 471 de plus que l'année dernière. Les services de police de tout le Canada mènent des enquêtes sur les vols de véhicules et l'ASFC agit sur la base de 100 % de leurs signalements et de ses propres renseignements afin d'empêcher les véhicules volés de quitter le pays.

Identifié presque 40 000 ressortissants étrangers cherchant à entrer au Canada à un point d'entrée le long de la frontière terrestre avec les États-Unis pour lesquels nos agents avaient des raisons de les considérer interdits de territoire. Ce chiffre a augmenté d'environ 32 % par rapport à 30 000 en 2023.

Procédé au renvoi de plus de 16 470 personnes du Canada pour avoir enfreint la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) . Parmi celles-ci, plus de 4 660 ressortissants étrangers ont été renvoyés aux États-Unis dont plus de 500 étaient des ressortissants américains.

Recommandé aux compagnies aériennes, dans environ 10 680 cas, de ne pas autoriser un passager à monter à bord d'un vol à destination du Canada en raison de préoccupations concernant la validité de ses documents de voyage. L'ASFC était intervenue dans environ 8 735 cas en 2023.

L'ASFC s'efforce constamment d'améliorer son efficacité opérationnelle. Par exemple, nous utilisons de nouvelles technologies et rationalisons les processus de traitement des voyageurs et des marchandises à la frontière.

Pour les voyageurs, ceci comprend la reconnaissance faciale pour confirmer l'identité des voyageurs en toute sécurité, tout en rendant le processus plus rapide et plus facile. Par exemple, les voyageurs arrivant dans un aéroport international canadien peuvent :

Remplir une déclaration de douane et d'immigration à l'avance en utilisant la Déclaration faite à l'avance sur un téléphone intelligent ou un ordinateur pour accéder aux voies express ; et

Utiliser une borne numérique ou une porte électronique pour vérifier leur identité rapidement et en toute sécurité.

Afin de soutenir l'efficacité du commerce et d'assurer la gestion continue des quelque 40 milliards de dollars de recettes perçues à la frontière chaque année, le système de gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) a récemment été lancé. Il fournit aux entreprises canadiennes un outil libre-service en ligne et des processus d'importation simplifiés qui remplacent plusieurs systèmes obsolètes et simplifient le processus d'importation de marchandises commerciales.

Depuis son lancement le 21 octobre 2024, la GCRA a :

Traité plus de 7,9 millions de dollars en déclarations de comptabilité commerciale;



calculé plus de 10,3 milliards de dollars en droits et taxes



reçu environ 7,8 milliards de dollars de paiements



enregistré avec succès plus de 124 325 clients.

L'ASFC veille également à ce que notre économie reste forte et réponde aux besoins des Canadiens. En 2024, l'ASFC a :

Traité plus de 5,3 millions de camions commerciaux entrant au Canada , comparable aux volumes de 2023;

, comparable aux volumes de 2023; Perçu environ 40 milliards de dollars en droits et taxes, ce qui a permis de soutenir les programmes et les services sur lesquels comptent les Canadiens;

Protégé l'industrie canadienne contre les pratiques commerciales déloyales en administrant la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). En 2024, l'ASFC a perçu plus de 201,7 millions de dollars en droits antidumping et compensateurs, protégeant ainsi environ 30 000 emplois canadiens.

Citations :



« Le travail quotidien effectué par le personnel de l'Agence des services frontaliers du Canada est essentiel à la sécurité de nos communautés et à la sécurité économique de notre pays. À l'occasion de la Journée internationale de la douane, et tous les autres jours aussi, nous exprimons notre reconnaissance pour l'impact durable que ce travail a sur la protection de notre frontière et sur l'efficacité et la sécurité du commerce et des voyages légitimes. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« La Journée internationale de la douane est l'occasion de souligner les efforts inlassables de l'ASFC pour protéger notre frontière et contribuer à la sécurité et à la prospérité mondiales. En travaillant en partenariat avec les organisations douanières et d'exécution de la loi au Canada et dans le monde entier, nous agissons concrètement pour la construction d'un avenir sûr, sécuritaire et prospère pour tous. »

- Erin O'Gorman, présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada

Quelques faits en bref :



Tel qu'annoncé dans l' Énoncé économique de l'automne 2024 déposé le 16 décembre 2024 et précisé lors de l'annonce du Plan frontalier du Canada le 17 décembre 2024, le gouvernement du Canada propose d'investir 1,3 milliard de dollars pour sécuriser les frontières du Canada , dont 355,4 millions de dollars pour l'ASFC.

déposé le 16 décembre précisé lors de l'annonce du Plan frontalier du le 17 décembre 2024, le gouvernement du propose d'investir 1,3 milliard de dollars pour sécuriser les frontières du , dont 355,4 millions de dollars pour l'ASFC. Le Plan frontalier du Canada s'articule autour de cinq piliers : détecter et perturber le commerce du fentanyl; introduire de nouveaux outils importants pour l'exécution de la loi; améliorer la coordination opérationnelle; accroître le partage d'informations; et minimiser les achalandages inutiles à la frontière.

frontalier du s'articule autour de cinq piliers : détecter et perturber le commerce du fentanyl; introduire de nouveaux outils importants pour l'exécution de la loi; améliorer la coordination opérationnelle; accroître le partage d'informations; et minimiser les achalandages inutiles à la frontière. Comme l'a annoncé le gouvernement du Canada dans le cadre du Plan frontalier du Canada, les permis de travail et d'études ne seront plus fournis aux personnes procédant à tour du poteau à un point d'entrée, ce qui permettra davantage de fluidité dans les activités et permettra aux agents frontaliers canadiens et américains de se concentrer sur l'exécution de la loi à la frontière.

dans le cadre du Plan frontalier du Canada, les permis de travail et d'études ne seront plus aux personnes procédant à tour du poteau à un point d'entrée, ce qui permettra davantage de fluidité dans les activités et permettra aux agents frontaliers canadiens et américains de se concentrer sur l'exécution de la loi à la frontière. L'ASFC a annoncé son intention de lancer sa première opération de précontrôle en 2025. Le précontrôle soutient la sécurité nationale et la prospérité économique du Canada et des États-Unis en facilitant la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à la frontière.

et des États-Unis en facilitant la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à la frontière. L'ASFC a annoncé qu'elle mettait en place une nouvelle mesure visant à réduire le fardeau des frais liés à l'expulsion du pays des personnes interdites de territoire. Ce changement établit un cadre de recouvrement des frais qui correspond mieux aux coûts actuels des renvois et encourage le respect volontaire des mesures de renvoi.

Liens connexes

