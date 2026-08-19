L'ASFC porte des accusations contre un homme du Nouveau-Brunswick pour contrebande d'armes à feu

L'ASFC porte des accusations contre un homme du Nouveau-Brunswick pour contrebande d'armes à feuEnglish
Nouvelles fournies parAgence des services frontaliers du Canada
19 août, 2026, 10:11 ET
RIVER DE CHUTE, NB, le 19 août 2026 /CNW/ -- L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a porté six accusations contre un résident du Nouveau-Brunswick qui aurait tenté de faire entrer illégalement au Canada des armes à feu et des chargeurs de munitions.
Le 17 juillet, Gaylon Smith, âgé de 57 ans, a été référé pour une inspection secondaire au point d'entrée de River de Chute, au Nouveau-Brunswick, alors qu'il revenait au Canada en provenance des États-Unis. Lors de l'examen, les agents des services frontaliers, avec l'aide d'une équipe maître-chien de l'ASFC, ont détecté et saisi :
- quatre armes à feu;
- douze chargeurs de grande capacité; et
- deux chargeurs de munitions
La Section des enquêtes criminelles de l'ASFC a porté contre M. Smith les accusations suivantes en vertu de la Loi sur les douanes :
- article 159(1) : contrebande (cinq chefs);
- alinéa 153a) : fausses déclarations (un chef).
M. Smith a comparu devant la Cour provinciale de Woodstock le 18 août. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue le 14 septembre 2026.
L'enquête de l'ASFC relativement aux infractions à la Loi sur les douanes se poursuit.
L'ASFC remercie la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Nouveau-Brunswick et l'unité de l'intégrité des frontières de la GRC pour leur aide dans le cadre de cette enquête.
Citations
« Les agents des services frontaliers de l'ASFC constituent la première ligne de défense du Canada contre la contrebande d'armes à feu. Je tiens à féliciter les agents du point d'entrée de River de Chute pour leur travail visant à empêcher que des armes illégales n'entrent dans notre pays. »
-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique
« Les agents de première ligne de l'ASFC sont hautement qualifiés et prêts à détecter et à saisir les armes à feu et autres armes illégales à notre frontière terrestre avec les États-Unis. Grâce au travail de nos agents des services frontaliers, de nos équipes cynophiles de détection et de nos enquêteurs au Nouveau-Brunswick, nos collectivités demeurent sûres. »
-- Dominic Mallette, directeur général régional, Région de l'Atlantique, Agence des services frontaliers du Canada.
Faits en bref
- Les agents et les enquêteurs de l'ASFC travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires des organismes d'application de la loi afin de lutter contre la contrebande et le trafic d'armes à feu.
- Pour consulter les plus récentes statistiques d'application de la loi, visitez la page des saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.
- Consultez la liste des marchandises réglementées et prohibées, y compris les armes à feu.
- Dans le cadre du Plan frontalier, le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité de la population canadienne.
- Si vous détenez des renseignements concernant des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060 ou faire un signalement en ligne.
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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada
Contacts: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945
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