L'ASFC porte des accusations contre un homme du Nouveau-Brunswick pour contrebande d'armes à feu

RIVER DE CHUTE, NB, le 19 août 2026 /CNW/ -- L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a porté six accusations contre un résident du Nouveau-Brunswick qui aurait tenté de faire entrer illégalement au Canada des armes à feu et des chargeurs de munitions.

Le 17 juillet, Gaylon Smith, âgé de 57 ans, a été référé pour une inspection secondaire au point d'entrée de River de Chute, au Nouveau-Brunswick, alors qu'il revenait au Canada en provenance des États-Unis. Lors de l'examen, les agents des services frontaliers, avec l'aide d'une équipe maître-chien de l'ASFC, ont détecté et saisi :

quatre armes à feu;

douze chargeurs de grande capacité; et

deux chargeurs de munitions

La Section des enquêtes criminelles de l'ASFC a porté contre M. Smith les accusations suivantes en vertu de la Loi sur les douanes :

article 159(1) : contrebande (cinq chefs);

alinéa 153a) : fausses déclarations (un chef).

M. Smith a comparu devant la Cour provinciale de Woodstock le 18 août. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue le 14 septembre 2026.

L'enquête de l'ASFC relativement aux infractions à la Loi sur les douanes se poursuit.

L'ASFC remercie la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Nouveau-Brunswick et l'unité de l'intégrité des frontières de la GRC pour leur aide dans le cadre de cette enquête.

Citations

« Les agents des services frontaliers de l'ASFC constituent la première ligne de défense du Canada contre la contrebande d'armes à feu. Je tiens à féliciter les agents du point d'entrée de River de Chute pour leur travail visant à empêcher que des armes illégales n'entrent dans notre pays. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les agents de première ligne de l'ASFC sont hautement qualifiés et prêts à détecter et à saisir les armes à feu et autres armes illégales à notre frontière terrestre avec les États-Unis. Grâce au travail de nos agents des services frontaliers, de nos équipes cynophiles de détection et de nos enquêteurs au Nouveau-Brunswick, nos collectivités demeurent sûres. »

-- Dominic Mallette, directeur général régional, Région de l'Atlantique, Agence des services frontaliers du Canada.

Faits en bref

Les agents et les enquêteurs de l'ASFC travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires des organismes d'application de la loi afin de lutter contre la contrebande et le trafic d'armes à feu.

Pour consulter les plus récentes statistiques d'application de la loi, visitez la page des saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Consultez la liste des marchandises réglementées et prohibées, y compris les armes à feu.

Dans le cadre du Plan frontalier, le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité de la population canadienne.

Si vous détenez des renseignements concernant des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060 ou faire un signalement en ligne.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Contacts: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945