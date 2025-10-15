OTTAWA, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui l'ouverture des enquêtes visant à établir si certaines vaisselles en fibre moulées thermoformées sont vendus à des prix déloyaux au Canada (dumping) et/ou sont l'objet d'un subventionnement. Ces enquêtes portent sur les importations en provenance de producteurs qui exercent leurs activités en Chine ou qui exportent de la Chine. Ces pratiques peuvent causer un dommage aux branches de production nationales par une sous-cotation des prix, ce qui ébranle la concurrence loyale.

Les enquêtes de l'ASFC font suite à une plainte déposée par CKF Inc. Le plaignant allège qu'en raison d'une augmentation du volume des importations sous-évaluées, ils ont subi un préjudice important qui donne lieu à une sous-cotation des prix, une dépression des prix, des pertes de ventes, des pertes de part de marché, une réduction des revenus et de la rentabilité, une réduction de l'utilisation des capacités, ainsi qu'une réduction du nombre d'employés.

L'ASFC et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) jouent tous les deux un rôle dans les enquêtes. Le TCCE ouvrira une enquête préliminaire pour déterminer si ces importations nuisent aux producteurs canadiens et rendra une décision sur cette question d'ici le 15 décembre 2025. Simultanément, l'ASFC enquêtera pour déterminer si les importations sont vendues au Canada à des prix inéquitables et/ou sont l'objet d'un subventionnement, et rendra une décision provisoire à cet égard d'ici le 13 janvier 2026.

À l'heure actuelle, 158 mesures spéciales d'importation sont en vigueur au Canada, couvrant une grande variété de produits industriels et de consommation. En 2024, ces mesures ont contribué directement à protéger environ 45 000 emplois canadiens et 18,4 milliards de dollars en production canadienne.

Faits en bref

Vaisselles en fibre moulée thermoformée sont des assiettes, bols et plateaux en papier jetables faits de pâte de papier, généralement rigides et de meilleure qualité que les autres vaisselle jetables. Pour de plus amples renseignements sur le produit, veuillez consulter la page Web de l'ASFC sur les Droits antidumping et compensateurs.

CKF Inc. (Hantsport, NS) est le seul producteur canadien de vaisselles en fibre moulées thermoformées.

La taille du marché canadien de vaisselles en fibre moulées thermoformées est estimé à environ 150 million de dollars par an.

Un énoncé des motifs contenant des détails supplémentaires sur les enquêtes sera publié sur le site Web de l'ASFC dans les 15 jours suivant la date d'ouverture des enquêtes.

Le système de recours commerciaux du Canada est conçu pour veiller à ce que les marchandises importées soient à des prix équitables par rapport à ceux des produits nationaux. Pour contrer les pratiques commerciales déloyales, l'ASFC a le pouvoir au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation d'ouvrir des enquêtes si le dossier de la partie plaignante est complet et de prendre des mesures de recours commerciaux lorsqu'elle dispose d'éléments de preuve d'un dumping ou d'un subventionnement causant ou menaçant de causer un dommage aux producteurs canadiens.

d'ouvrir des enquêtes si le dossier de la partie plaignante est complet et de prendre des mesures de recours commerciaux lorsqu'elle dispose d'éléments de preuve d'un dumping ou d'un subventionnement causant ou menaçant de causer un dommage aux producteurs canadiens. Au 15 octobre 2025, l'ASFC avait lancé 31 enquêtes combinées sur le dumping et le subventionnement pour 8 produits différents en 2025.

