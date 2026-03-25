Préparez-vous en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026™

OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux entreprises de se préparer à l'avance pour l'importation de marchandises commerciales au Canada en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026™.

Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle crucial dans le traitement des marchandises commerciales entrant et sortant du Canada. En 2025, l'agence a traité 30,7 millions de mainlevées de marchandises destinées au marché canadien et entrant par terre, air et eau. Les fêtes et les grands événements, comme la Coupe du monde de la FIFA 2026™, augmentent le volume de marchandises.

Le système de Gestion des cotisations et des recettes de l'Agence des services frontaliers du Canada (GCRA) est le système officiel d'enregistrement pour la perception des droits et des taxes sur les marchandises commerciales importées au Canada.

Voici quelques conseils pour vous aider à planifier l'importation de marchandises commerciales :

Faits en bref

Du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du monde de la FIFA 2026™ aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Cette première Coupe du monde de la FIFA tri-nationale sera la plus importante à ce jour, avec 104 matchs et 48 équipes participantes.

Les grands événements internationaux, tels que la Coupe du monde de la FIFA 2026™, créent des pressions frontalières temporaires et hors normes, que l'ASFC est prête à gérer.

Afin de sécuriser nos frontières et d'assurer la sécurité de tous, l'ASFC collabore en amont avec toutes les autorités organisatrices de l'événement concernant les critères d'admissibilité pour les voyageurs et les marchandises entrant au Canada. Cela permettra aux agents des services frontaliers de gérer l'afflux de personnes et de marchandises pour la Coupe du monde de la FIFA 2026™, de manière rapide et efficace.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias (https://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-fra.html), Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945