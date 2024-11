OTTAWA, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) annonce qu'elle a l'intention de modifier les heures de service dans 35 points d'entrée terrestres au Canada, à compter de 0 h 01 (heure local) le 6 janvier 2025.

L'annonce faite aujourd'hui, en collaboration avec les États-Unis, renforcera la sécurité globale des deux pays. Cela permettra à l'AFSC d'utiliser ses ressources de manière plus efficace en déployant des agents dans les points d'entrée les plus fréquentés. Cela renforcera la capacité de l'AFSC à traiter les voyageurs et les marchandises, ainsi qu'à gérer les activités de contrôle.

Les États-Unis adaptent également les heures de service dans un grand nombre de leurs points d'entrée. Cet alignement permettra également aux deux pays de renvoyer les voyageurs et les marchandises interdits de territoire vers l'autre pays, ce qui est plus difficile lorsqu'un côté de la frontière est fermé alors que l'autre reste ouvert.

Ces ajustements sont basés sur une analyse des pressions opérationnelles, des périodes de pointe et des services requis aux points d'entrée, afin de minimiser les impacts sur les communautés frontalières. Presque tous ces points d'entrée traitent en moyenne deux voitures ou camions commerciaux ou moins par heure pendant les heures où ils ne seront plus opérationnels, et les voyageurs disposent d'une autre option de passage de la frontière dans un rayon de 100 km.

Points d'entrée terrestres : heures d'ouverture mises à jour

(Ces heures correspondent aux fuseaux horaires locaux)

Alberta

Del Bonita

Voyageurs : 9 h à 17 h, 7 jours sur 7

Colombie-Britannique

Cascade

Voyageurs : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Nelway

Voyageurs : 8 h à 18 h, 7 jours sur 7

Manitoba

Cartwright

Voyageurs : 8 h à 16 h, 7 jours sur 7

Coulter

Voyageurs : 8 h à 16 h, 7 jours sur 7

Commercial : 8 h à 16 h, lundi au vendredi (sauf les jours fériés)

Crystal City

Voyageurs : 9 h à 17 h, 7 jours sur 7

Goodlands

Voyageurs : 9 h à 17 h, 7 jours sur 7

Gretna

Voyageurs : 8 h à 18 h, 7 jours sur 7

Lena

Voyageurs : 8 h à 16 h, 7 jours sur 7

Commercial : 8 h à 16 h, lundi au vendredi (sauf les jours fériés)

Piney

Voyageurs : 9 h à 17 h, 7 jours sur 7

Snowflake

Voyageurs : 9 h à 17 h, 7 jours sur 7

South Junction

Voyageurs : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Tolstoi

Voyageurs : 8 h à 18 h, 7 jours sur 7

Windygates

Voyageurs : 9 h à 17 h, 7 jours sur 7

Winkler

Voyageurs : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Québec

Chartierville

Voyageurs : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Clarenceville

Voyageurs : 8 h à 16 h, 7 jours sur 7

Frelighsburg

Voyageurs : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Herdman

Voyageurs : 6 h à 18 h, 7 jours sur 7

Hereford Road

Voyageurs : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Highwater

Voyageurs : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Lacolle Route 221

Voyageurs : 6 h à 22 h, 7 jours sur 7

Lacolle Route 223

Voyageurs : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Noyan

Voyageurs : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Trout River

Voyageurs : 6 h à 18 h, 7 jours sur 7

Nouveau-Brunswick

Bloomfield

Voyageurs : 9 h à 17 h, lundi au samedi (sauf les jours fériés canadiens et américains)

Commercial : 9 h à 17 h, lundi au vendredi (sauf les jours fériés canadiens et américains)

Gillespie Portage

Voyageurs : 7 h à 19 h, 7 jours sur 7

Fosterville

Voyageurs (7 jours sur 7)

8 h à 20 h , dernier lundi de mai au premier lundi de septembre

8 h à 18 h, le reste de l'année

Commercial (7 jours sur 7)

8 h à 20 h, dernier lundi de mai au premier lundi de septembre

8 h à 18 h, le reste de l'année

St. Croix

Voyageurs : 9 h à 21 h, 7 jour sur 7

Commercial : 9 h à 17 h, lundi au vendredi

Saskatchewan

Carievale

Voyageurs (7 jours sur 7)

8 h à 18 h , deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre

9 h à 19h, le reste de l'année

Estevan Highway

Voyageurs (7 jour sur 7)

8 h à 18 h , deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre

9 h à 19h, le reste de l'année

Monchy

Voyageurs

9 h à 17 h, deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre

10 h à 18h, le reste de l'année

lundi au vendredi

Commercial

9 h à 17 h , deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre

10 h à 17h, le reste de l'année

lundi au vendredi (sauf les jours fériés)

Northgate

Voyageurs (7 jour sur 7)

8 h à 16 h, deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre

9 h à 17 h, le reste de l'année

Commercial

8 h à 16 h , deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre

9 h à 17 h, le reste de l'année

lundi au vendredi (sauf les jours fériés)

Oungre

Voyageurs (7 jour sur 7)

8 h à 18 h , deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre

9 h à 19 h, le reste de l'année

West Poplar River

Voyageurs (7 jour sur 7)

9 h à 17 h, deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre

10 h à 18 h, le reste de l'année

Commercial

9 h à 17 h, deuxième dimanche de mars au premier samedi de novembre

10 h à 17 h, le reste de l'année

lundi au vendredi (sauf les jours fériés)

Coordonnées : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945