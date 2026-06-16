L'ASFC mène une enquête qui conduit à la saisie de 22 armes à feu illégales, 8 silencieux et de drogues illégales à Sooke, en Colombie-Britannique.

SOOKE, BC, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mené une enquête qui permis de saisir 22 armes à feu illégales, 8 silencieux et des drogues illégales à Sooke, en Colombie-Britannique. Le 22 avril, la Section des enquêtes criminelles de l'ASFC, avec l'aide du Détachement de la GRC de Sooke, du Groupe tactique d'intervention du Island District et de l'Équipe nationale de soutien à l'application de la loi sur les armes à feu, a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Sooke. Un suspect a été arrêté au cours de l'opération.

Armes à feu prohibées et autres armes saisies par l'ASFC à Sooke, en Colombie-Britannique.

Les objets suivants ont été saisis lors de la perquisition :

Quinze armes d'épaule ;

Sept armes de poing ;

Huit silencieux à différents stades de fabrication ;

Pièces d'armes à feu prohibées, y compris des gâchettes automatiques pouvant être utilisées pour convertir des armes à feu semi-automatiques en armes automatiques (plusieurs coups peuvent être tirés d'une seule pression sur la détente) ;

Armes prohibées ;

Un gilet pare-balles ;

Des substances réglementées ;

Appareils numériques

L'individu a été interrogé et relâché en attendant la suite de l'enquête. Tous les éléments de preuves saisis seront examinés en vue d'une éventuelle poursuite.

Citations

« L'Agence des services frontaliers du Canada protège la population canadienne en empêchant les armes interdites de circuler dans nos rues. La saisie de ces armes à feu et silencieux illégaux est le fruit du travail consciencieux des agents de l'ASFC et de leurs partenaires de l'application de la loi, qui œuvrent sans relâche à la protection de nos collectivités. Je tiens à les remercier pour leur travail visant à faire respecter les lois du Canada et à assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada empêche les armes illégales et dangereuses d'entrer dans nos rues, et cette enquête en est un bel exemple. Nos agents continuent de détecter, déjouer et poursuivre les criminels qui tentent d'enfreindre nos lois et de menacer la sécurité publique. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, région du Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

En 2025, des agents de l'ASFC en Colombie-Britannique ont saisi 2 640 armes à feu, armes et dispositifs interdits.

Une liste des biens restreints et interdits par l'ASFC, y compris les armes prohibées, est disponible ici.

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes , à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances contrôlées , ainsi qu'au Code criminel peuvent entraîner des arrestations, des poursuites criminelles et des poursuites devant un judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction de revenir au Canada.

, à la , ainsi qu'au peuvent entraîner des arrestations, des poursuites criminelles et des poursuites devant un judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction de revenir au Canada. Le Plan frontalier est le plus grand investissement unique à la frontière de l'histoire canadienne. De l'investissement de 1,3 milliard de dollars, plus de 355 millions aideront l'ASFC à renforcer sa première ligne et à se munir des outils et des technologies les plus récents pour arrêter les drogues et les armes à feu. Des informations sur le plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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