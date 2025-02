OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) joue un rôle important dans la lutte contre le fentanyl, ses précurseurs, ainsi que d'autres narcotiques dangereux. Aujourd'hui, l'ASFC a fait part de mesures supplémentaires visant à empêcher l'introduction dans les collectivités de fentanyl et autres narcotiques synthétiques, tant pays et qu'à l'étranger.

Dans le contexte du Plan frontalier du Canada, l'ASFC a lancé l'Opération Blizzard, une initiative ciblée à l'échelle du pays visant à intercepter la contrebande illégale qui entre au Canada ou qui en sort, en mettant l'accent sur le fentanyl et d'autres narcotiques synthétiques. Au cours de cette opération éclair, les agents et agentes des services frontaliers augmenteront le nombre d'examens des expéditions entrantes et sortantes. Ils donneront également suite à un nombre accru de renvois du Centre national de ciblage de l'ASFC fondés sur des évaluations de risques.

L'objectif de l'opération est de perturber la chaîne d'approvisionnement du fentanyl et d'autres drogues illicites en interceptant la contrebande, dans la foulée des efforts déployés par le Canada visant à renforcer la sécurité des frontières et à lutter contre le crime organisé.

En plus de l'opération Blizzard, les efforts de collaboration de l'ASFC avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les partenaires locaux chargés de l'application de la loi ont permis de réaliser d'importantes saisies dans tout le pays. Rien qu'en février 2025, l'ASFC a effectué six saisies totalisant 56,1 g de fentanyl, dont celle de 20 comprimés de fentanyl et de 23 g d'une substance soupçonnée d'être du fentanyl auprès de deux citoyens américains au point d'entrée du tunnel Windsor-Détroit. L'ASFC a également fourni des détails sur les autres saisies de stupéfiants illégaux effectuées en février :

« Le gouvernement du Canada s'attaque de front à la crise du fentanyl en perturbant la chaîne d'approvisionnement du fentanyl et de ses précurseurs. L'opération Blizzard démontre notre engagement à protéger les Nord-Américains et à défendre nos frontières contre les groupes du crime organisé qui menacent nos collectivités. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Le Canada prend des mesures importantes pour mettre fin à l'importation, à la production et au trafic de fentanyl illégal. En plus du déploiement de nouveaux outils et de nouvelles technologies à la frontière, nous comptons également beaucoup sur notre personnel de première ligne pour sécuriser notre frontière. Des exercices comme l'opération Blizzard dissuadent les criminels et contribuent à garantir que notre réponse à la frontière au trafic de drogues illégales est robuste et efficace. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl

« L'ASFC ne permettra pas aux organisations criminelles organisées d'utiliser nos frontières à leur avantage. Nous prenons des mesures rigoureuses pour empêcher les stupéfiants, les opioïdes synthétiques et le fentanyl d'atteindre la population canadienne et d'être exportés vers d'autres pays. L'opération Blizzard est l'une des nombreuses mesures que nous prenons pour protéger nos collectivités contre ces substances dangereuses. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Le fentanyl est un analgésique opioïde très puissant. Quelques grains peuvent suffire à vous tuer. C'est une drogue dangereuse qui est de 20 à 40 fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus puissante que la morphine. Conséquemment, le risque de surdose accidentelle est très élevé.

En 2024, l'ASFC a effectué 28 325 saisies de drogues illégales, dont 4,9 kg de fentanyl. Pour consulter les dernières statistiques sur les saisies effectuées dans le cadre des mesures d'exécution de l'ASFC, visitez le site de l'Agence des services frontaliers du Canada sur les saisies.

Le 11 février, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination de Kevin Brosseau au poste de tsar du fentanyl au Canada. M. Brosseau travaillera en étroite collaboration avec ses homologues américains et les agences d'application de la loi afin d'accélérer les efforts soutenus du Canada pour détecter, perturber et démanteler le commerce du fentanyl.

La réponse de l'ASFC à la crise des opioïdes consiste notamment à travailler avec des partenaires nationaux et internationaux chargés de l'application de la loi afin d'identifier et d'appréhender les individus, les groupes et les entreprises soupçonnés d'être impliqués dans le mouvement transfrontalier de drogues et de substances illicites.

L'ASFC travaille également avec Santé Canada pour surveiller les nouvelles menaces émergentes de substances non réglementées qui pourraient être utilisées pour la production illégale de substances contrôlées, ce qui peut conduire à l'inscription de ces produits chimiques sur la liste de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .

. Le Plan frontalier du Canada est soutenu par un investissement de 1,3 milliard de dollars et s'articule autour de cinq piliers : détecter et perturber le commerce du fentanyl, de nouveaux outils pour l'application de la loi, améliorer la coordination opérationnelle, accroître le partage d'informations et minimiser les volumes frontaliers inutiles.

Contactez la ligne de surveillance des frontières pour signaler des activités transfrontalières suspectes en utilisant notre formulaire web sécurisé ou en appelant le numéro sans frais 1-888-502-9060.

