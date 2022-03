SAINT JOHN, NB, le 3 mars 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont déterminées à empêcher les substances nocives d'entrer dans les collectivités canadiennes.

Au début de janvier 2022, plus de 1,5 tonne de cocaïne a été saisie par des agents des services frontaliers à Saint John, au Nouveau-Brunswick, à la suite d'une enquête sophistiquée sur la contrebande de drogues menée par l'ASFC et la GRC. Les stupéfiants ont été découverts dissimulés dans la cargaison d'un conteneur maritime; il s'agit de la plus grande quantité de cocaïne saisie dans un conteneur maritime au Canada atlantique en trois décennies. L'ASFC a évalué la saisie à environ 198 000 000 $.

L'opération a débuté à l'automne 2021, lorsque le Renseignement de l'ASFC a reçu de l'information sur des expéditions exportées en provenance d'Amérique centrale. L'ASFC et la GRC ont alors travaillé ensemble pour faire avancer l'enquête.

En décembre 2021, l'ASFC a commencé à suivre un conteneur maritime d'intérêt qui renfermait des marchandises exportées en provenance de l'Amérique centrale qui étaient importées par un résident de la région du Grand Toronto (RGT) et dont la destination finale était Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Le 7 janvier 2022, le conteneur d'expédition a été examiné au port de Saint John, au Nouveau-Brunswick, où des agents des services frontaliers ont entrepris un examen complexe et de longue durée, qui a mené à la saisie de l'importante quantité de cocaïne trouvée dissimulée dans le conteneur. Tous les éléments de preuve ont été remis à la GRC pour une enquête approfondie.

Le 27 janvier 2022, la Police fédérale de la GRC en Ontario a exécuté un mandat de perquisition à Brantford, en Ontario, avec l'aide de l'ASFC, du Service de police de Brantford et de plusieurs services de police municipaux de la région. Six personnes ont été arrêtées sur les lieux et cinq ont été libérées sans avoir fait l'objet d'accusations.

Le 28 janvier 2022, Kyle Alexander Purvis (34 ans) de Brantford, en Ontario, a comparu devant la Cour de justice de l'Ontario. M. Purvis a été accusé d'importation d'une substance désignée au Canada et de possession d'une substance désignée en vue d'en faire le trafic. Il a été libéré sous des conditions strictes, notamment une surveillance électronique, en attendant de comparaître devant le tribunal le 3 mars 2022. L'enquête se poursuit.

Le succès de cette opération peut être attribué à la collaboration exceptionnelle de plusieurs unités de l'ASFC, notamment les équipes de la RGT, de la région de l'Atlantique et de la Division des opérations internationales, ainsi que de la GRC en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

L'ASFC et la GRC tiennent à remercier le Service de police de Brantford, le Service de police régional de Waterloo, le Service de police régional de Peel, le Service de police de Hamilton, la Police provinciale de l'Ontario et le Service de police régional de Durham pour leurs efforts et leur collaboration à l'appui des mandats de perquisition et des arrestations du 27 janvier 2022.

Citations

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. Je tiens à remercier l'Agence des services frontaliers du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et les organismes d'exécution de la loi régionaux qui conjuguent leurs efforts afin de perturber les activités criminelles, de protéger les Canadiens et leurs familles contre les effets néfastes de la contrebande de drogues et d'assurer l'intégrité de notre frontière. »

L'honorable Marco E.L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Les employés de l'Agence des services frontaliers du Canada sont déterminés à détecter et à intercepter les marchandises de contrebande à la frontière. Cette saisie est un excellent exemple de la façon dont nos agents au Canada et ailleurs dans le monde travaillent en étroite collaboration avec nos partenaires chargés de l'exécution de la loi pour échanger des renseignements, empêcher les drogues illégales d'entrer au Canada et protéger nos collectivités. Je suis extrêmement fier de nos employés pour leur dévouement constant à l'égard de ce travail important. »

John Ossowski, président, Agence des services frontaliers du Canada

« C'est un excellent exemple des efforts de collaboration efficaces entre la Police fédérale de la GRC et ses partenaires. Le Groupe de lutte transnationale contre le crime organisé et grave à Kitchener a travaillé directement avec ses homologues à l'ASFC sur cette importante saisie, et leurs efforts conjugués ont permis de déstabiliser le commerce de la drogue et de faire porter des accusations. Tous les partenaires chargés de l'exécution de la loi ont le même objectif et s'emploient résolument à empêcher les drogues illégales de circuler dans nos rues. Je félicite nos membres, l'ASFC et les autres partenaires ayant participé à cette enquête pour leur excellent travail. »

Michael Duheme, sous-commissaire, Police fédérale, GRC

Faits en bref

Les organismes d'exécution de la loi travaillent avec diligence pour assurer la sécurité de nos collectivités. Vous pouvez contribuer à leurs efforts en demeurant vigilant et en signalant toute activité suspecte. Pour signaler tout type de criminalité, veuillez contacter le service de police local ou faire un signalement anonyme en communiquant avec Échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS) en tout temps.

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

D'avril à octobre 2021, au cours du présent exercice, l'ASFC a saisi au total 724 kg de cocaïne ou de crack dans des points d'entrée de l'ensemble du pays. Pour obtenir les dernières statistiques de l'ASFC sur l'exécution de la loi, veuillez consulter le site des Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945; Relations avec les médias, Gendarmerie royale du Canada, [email protected]