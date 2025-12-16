OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ -

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) présente les résultats et réalisations dans la province de la Colombie-Britannique et le territoire du Yukon pour la période comprise du 1er janvier au 31 octobre 2025.

Aperçu

L'ASFC joue un rôle crucial en soutien à l'économie et à la sécurité du Canada. Nous faisons respecter les lois à notre frontière pour protéger le Canada et faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises afin de maintenir la force de notre économie. Nous interceptons les drogues illégales, les armes à feu et les empêchons d'entrer ou de sortir du pays. Nous renvoyons les personnes qui ne devraient pas être au Canada, y compris celles impliquées dans le terrorisme, le crime organisé et les crimes de guerre. Nous soutenons les entreprises canadiennes en administrant la législation et les accords commerciaux, ainsi qu'en percevant les droits et taxes applicables sur les produits importés.

L'ASFC opère depuis plus de 200 sites à travers la Colombie-Britannique. L'ASFC offre également des services au Yukon, où les agents frontaliers accueillent les voyageurs et le fret à l'aéroport international de Whitehorse, dans 4 petits aéroports et dans 2 points d'entrée terrestres.

Une frontière forte : activités de l'ASFC en Colombie-Britannique et au Yukon pour protéger les Canadiens et les Canadiennes et assurer la sécurité des collectivités

L'ASFC sert de première ligne de défense au Canada en empêchant l'entrée d'armes illégales et de substances illicites dans nos communautés.

Statistiques clés pour la Colombie-Britannique :

10 428 saisies de stupéfiants illégaux, dont : 1 041 kg de méthamphétamines 727 kg de cocaïne 303 kg d'opioïdes 14 279 kg de cannabis illégal

2 344 armes à feu et objets interdits saisis, notamment : 133 armes à feu 727 pièces variées pour armes à feu ou chargeurs 3 667 armes prohibées 450 dispositifs interdits

5 816 388 $ en saisies d'espèces et soupçonnés d'être des produits de crime.

194 arrestations de conducteurs en état d'ivresse. Ces arrestations représentent 44 % de toutes les arrestations pour conduite avec facultés affaiblies à travers les frontières terrestres du Canada.

185 véhicules volés interceptés. Cela représente environ 13 millions de dollars de véhicules.

1 245 personnes non admissibles renvoyées. Parmi elles, 234 étaient des individus présentant une inadmissibilité grave, notamment en raison d'infractions criminelles, d'une implication dans le crime organisé et des préoccupations de sécurité.

Au 31 octobre 2025, le Groupe de travail sur l'extorsion de l'ASFC a lancé des enquêtes liées à l'immigration sur 78 personnes et a renvoyé 2 personnes du Canada.

7 325 fouilles par des équipes de maîtres-chiens détecteurs, menant à 2 248 interceptions de nourriture, de plantes ou d'animaux interdits, et 579 saisies de drogues ou d'armes à feu.

Faits marquants des activités en Colombie-Britannique

Le 3 septembre 2025, l'ASFC à l'aéroport international de Vancouver a effectué l'une de ses plus importantes saisies de stupéfiants. Les agents du fret aérien de l'ASFC ont détecté et saisi 241 kg de méthamphétamine et 319 kg de cocaïne, dans une cargaison déclarée en tant que pièces automobiles destinées à l'Australie.

Dans le Lower Mainland, des agents des services frontaliers de l'ASFC ont saisi 62,6 kg de cocaïne et 60,5 kg de méthamphétamine. De plus, le 11 juin 2025, au point d'entrée d'Osoyoos, des agents de l'ASFC ont saisi 70 kg de cocaïne dissimulés dans des compartiments de rechange du véhicule d'un voyageur. Il s'agit de la plus grande saisie de stupéfiants à ce jour à la frontière d'Osoyoos.

En mai 2025, les agents frontaliers de l'ASFC au centre d'examen des conteneurs de Tsawwassen ont intercepté 4 300 litres de produits chimiques précurseurs en provenance de Chine. Les produits chimiques saisis étaient des précurseurs du fentanyl et le produit communément appelé « drogue du viol ».

L'ASFC a récupéré plus de 52 millions de dollars après avoir émis une cotisation à l'encontre d'un grossiste en produits alimentaires. L'importateur avait un historique de classification incorrecte de ses marchandises et avait ignoré plusieurs avertissements de l'ASFC lui enjoignant de se conformer à la classification tarifaire.

Le 21 mai 2025, un résident de Nanaimo a été condamné à cinq ans de prison ainsi qu'à une interdiction à vie de posséder des armes à feu à la suite d'une enquête menée par l'ASFC après que trois silencieux d'armes à feu aient été interceptés par des agents de l'ASFC chargés du contrôle du fret aérien à l'aéroport international de Vancouver. Les enquêteurs criminels de l'ASFC, avec l'aide de partenaires de l'application de la loi, ont exécuté des mandats de perquisition à la résidence de Cody Edward Ranger. En conséquence, plusieurs armes à feu illégales et des drogues dangereuses ont été saisies.

Faits marquants des activités au Yukon

Le 24 mai 2025, des agents de l'ASFC au point d'entrée de Beaver Creek ont effectué un examen sur un voyageur solitaire des États-Unis. Les agents frontaliers ont localisé un cadre d'arme à feu dissimulé dans le coffre, des composants supplémentaires de l'arme dans divers compartiments aménagés après fabrication, ainsi que du cannabis et des cigares non déclarés. La personne a été arrêtée et l'ASFC poursuit des accusations criminelles pour contrebande, fausses déclarations et possession d'une arme à feu interdite avec des munitions. Au total, en 2025, le point d'entrée de Beaver Creek a saisi 7 armes à feu prohibées, 3 armes à feu restreintes et 14 armes à feu non restreintes.

Faciliter le flux de voyageurs entrant au Canada

Dans la province de la Colombie-Britannique, l'ASFC a :

accueilli plus de 16,6 millions de voyageurs ;

mené 63 099 entretiens NEXUS pour soutenir les voyageurs de dignes de confiance ;

traité 1 104 demandes d'asile au 30 novembre 2025. À la même date l'année dernière, l'agence avait traité 1 804 demandes d'asile en Colombie-Britannique.

Soutenir l'économie

Le travail de l'ASFC contribue à maintenir les routes commerciales du Canada ouvertes, garantissant que notre économie reste forte et réactive aux besoins de la population canadienne.

Dans la province de la Colombie-Britannique, les agents des services frontaliers ont :

traité 477 619 camions commerciaux et 1 167 817 conteneurs maritimes ;

contrôlé 31 millions d'expéditions de messagerie ;

perçu un total de 16 029 779 $ en droits et taxes.

évalué une valeur en douane de 16 milliards de dollars pour les marchandises importées par des négociants dignes de confiance.

Citations

« J'ai rendu visite aux agents de l'ASFC dans les points d'entrée partout au pays et j'ai pu constater de près leur engagement et leur dévouement. J'ai également pu constater l'enthousiasme de la nouvelle cohorte de finissants de l'ASFC au moment où nous commençons à embaucher les 1 000 nouveaux agents frontaliers, tel que promis. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent à l'ASFC pour leur travail extraordinaire au cours de la dernière année et pour tout ce qu'ils font pour protéger nos collectivités et soutenir notre économie. Nous continuons à soutenir ces efforts en embauchant davantage d'agents et en investissant dans notre Plan frontalier afin d'assurer la sécurité de la population canadienne. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Je ne saurais trop insister sur l'importance du travail que les agents de l'ASFC accomplissent jour après jour. Leur vigilance à intercepter le fentanyl et d'autres substances illicites avant qu'ils n'atteignent nos communautés a eu un impact profond sur la sécurité de tous les Canadiens. En tant que composante essentielle de l'écosystème d'application de la loi au Canada, leur travail avec nos partenaires permet de prévenir les torts avant qu'ils ne surviennent. Je les remercie pour leur professionnalisme et pour le rôle bien réel qu'ils jouent en sauvant des vies, en renforçant la sécurité de nos frontières et en consolidant la confiance des Canadiens. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl du Canada

« Les agents de l'ASFC se portent garants de la sécurité du Canada à toute heure du jour et de la nuit. Ils travaillent avec diligence pour protéger nos collectivités et notre prospérité. En 2025, l'ASFC a arrêté à nos frontières les réseaux criminels transnationaux organisés, a découvert des entreprises étrangères sous-évaluant leurs marchandises et les a poursuivies, a arrêté et procédé au renvoi de ressortissants étrangers inadmissibles qui tentaient d'entrer au Canada sous de faux prétextes. Et nous nous apprêtons à faire de même, voire davantage, en 2026. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Résultats nationaux

Pour un aperçu des résultats et réalisations de l'ASFC en 2025 à l'échelle du Canada :

