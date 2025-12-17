WINNIPEG, MB, le 17 déc. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'engage à protéger les Canadiens en retirant les armes dangereuses des mains des criminels et en les éloignant de nos collectivités.

Le 7 octobre 2025, Mark Sobry, un résident de 47 ans de Kelwood, Manitoba, a plaidé coupable devant la Cour provinciale de Minnedosa pour avoir introduit clandestinement des armes prohibées au Canada. Il a été reconnu coupable des deux chefs d'accusation suivants :

Sélection d’armes à feu et de pièces saisies par les agents de l'ASFC (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Introduction d'armes prohibées au Canada, en violation de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes.

Importation d'armes prohibées, en violation de l'article 104(1)(a) du Code criminel.

Le 16 décembre, à la suite de sa condamnation, Sobry a été condamné à une peine de 20 mois avec sursis, à une interdiction de posséder des armes pendant 10 ans et à fournir un échantillon d'ADN.

Au cours de l'été 2024, l'Équipe intégrée d'application de la loi sur les armes à feu (EIALAF) de l'ASFC au Manitoba a commencé son enquête sur Sobry après que les agents de l'ASFC des centres du courrier international de Vancouver et Mississauga aient intercepté deux cargaisons distinctes contenant des pistolets paralysants interdits. En septembre 2024, les agents de l'EIALAF de l'ASFC, avec l'aide de l'Équipe d'intervention d'urgence de la GRC, ont effectué une perquisition sur la propriété de Sobry à Kelwood, ce qui a conduit à la saisie de :

1 pistolet paralysant ;

7 couteaux de lancer shuriken interdits, également appelés étoiles de lancer ou étoiles ninja ;

10 fusils longs non restreints avec plusieurs cartouches et munitions de rechange.

Les armes saisies lors de la perquisition constituaient une violation d'une condition imposée par le tribunal, qui lui interdisait de posséder des armes prohibées.

Citations

« Empêcher les armes prohibées d'entrer au Canada est l'une des tâches les plus importantes de l'Agence des services frontaliers du Canada. Le succès de cette enquête démontre à quel point l'ASFC et la GRC sont compétentes et déterminées à sécuriser nos frontières, à protéger nos collectivités et à écarter les armes dangereuses de nos rues. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Le prononcé de la peine d'aujourd'hui est le résultat direct du travail acharné et du dévouement de l'Équipe intégrée d'application de la loi sur les armes à feu de l'ASFC et de nos enquêteurs criminels et du renseignement au Manitoba. Je tiens également à remercier nos partenaires chargés de l'application de la loi, la GRC du Manitoba, pour leur aide dans cette affaire. »

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région des Prairies

Faits en bref

l'Équipe intégré d'application de la loi sur les armes à feu de l'ASFC au Manitoba (EIALAF) est une équipe d'analystes du renseignement, d'agents du renseignement et d'enquêteurs criminels travaillant en collaboration pour identifier, intercepter, enquêter et soutenir les poursuites judiciaires liées aux infractions transfrontalières sur les armes à feu.

Du 1er janvier au 31 octobre 2025, les agents de l'ASFC au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest ont effectué 55 saisies d'armes à feu et d'objets prohibés. En savoir plus : ASFC au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest : Faits saillants de 2025

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et soutenir le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

La contrebande et autres infractions à La loi sur les douanes et au Code criminel peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Une condamnation par un tribunal peut entraîner des amendes, des peines de prison et affecter la capacité d'un ressortissant étranger à revenir au Canada à l'avenir.

et peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Une condamnation par un tribunal peut entraîner des amendes, des peines de prison et affecter la capacité d'un ressortissant étranger à revenir au Canada à l'avenir. En savoir plus sur les armes prohibées au Canada.

Pour les dernières statistiques sur les saisies, consultez les Statistiques sur les saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Liens connexes

Suivez-nous sur « X » (@FrontiereCan), Instagram, rejoignez-nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945