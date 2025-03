POINT EDWARD, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont déterminées à intercepter les tentatives de contrebande à la frontière, à mener des enquêtes sur de telles tentatives et à perturber le crime organisé.

Aujourd'hui, l'ASFC et la GRC annoncent la saisie d'environ 419 kg de cocaïne présumée à la suite de deux récentes mesures d'exécution au point d'entrée du pont Blue Water, à Point Edward (Ontario), dont la valeur marchande est estimée à 11 millions de dollars.

En collaboration avec des partenaires d'application de la loi, le Centre national de ciblage de l'ASFC a identifié deux expéditions commerciales pouvant contenir des stupéfiants à destination du Canada en provenance des États-Unis.

D'après ce renseignement, le 27 février 2025, un camion commercial en provenance des États-Unis a été renvoyé pour un deuxième examen. En inspectant la remorque, les agents des services frontaliers ont saisi quatre sacs de sport contenant environ 86 kg de cocaïne présumée, dont la valeur est estimée à 2,3 millions de dollars. La GRC a porté des accusations contre Pawandeep Dhillon, 34 ans, d'Innisfil (Ontario), en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pour importation d'une substance désignée et possession d'une substance désignée pour en faire le trafic.

Une semaine plus tard, le 6 mars 2025, l'ASFC a renvoyé un autre tracteur semi-remorque en provenance des États-Unis pour un deuxième examen. Les agents des services frontaliers ont saisi 333 kg de cocaïne présumée dans la remorque de l'expédition commerciale, d'une valeur estimative de 9 millions de dollars. La GRC a porté des accusations contre Ravinderbir Singh, 23 ans, de Brampton (Ontario), en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pour importation d'une substance désignée et possession d'une substance désignée pour en faire le trafic.

Les chauffeurs et les stupéfiants présumés ont été confiés à la garde de la GRC. Les deux affaires sont actuellement devant la Cour de justice de l'Ontario, à Sarnia (Ontario).

Ces saisies importantes sont le fruit d'une contribution collective des partenaires d'application de la loi qui travaillent ensemble pour assurer la sécurité du pays en dénonçant et en démantelant les réseaux criminels dangereux et en tenant les auteurs responsables de leurs actes.

Citations

« Le renforcement de la frontière du Canada protège les collectivités canadiennes. Ces saisies importantes démontrent un engagement commun à protéger la sécurité de l'Amérique du Nord contre les groupes du crime organisé qui menacent notre population. »

~ L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Je tiens à remercier nos agents des services frontaliers, notre équipe du Renseignement et le Centre national de ciblage, ainsi que nos partenaires de la GRC qui n'ont jamais cessé de détecter les drogues illicites et d'en empêcher l'entrée au pays. Depuis le début de 2025, l'ASFC dans la région du Sud de l'Ontario a saisi pour plus de 68 millions de dollars de stupéfiants en provenance des États-Unis. »

~ Michael Prosia, directeur général régional par intérim, région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

« Voilà un excellent exemple de la force que nos organismes d'application de la loi apportent à l'Ontario et au Canada grâce aux partenariats et à la coopération. Nous apprécions ces partenariats et continuons de servir les Canadiens, côte à côte, dans la lutte contre l'importation illégale de drogues au Canada et plus particulièrement en Ontario.

~ Dale Foote, surintendant,officier responsable de l'Intégrité des frontières, Région du Centre, Gendarmerie royale du Canada

Les faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité aux frontières et le système d'immigration, et ce, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Vous trouverez les renseignements disponibles sur le plan frontalier à la page suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité aux frontières et le système d'immigration, et ce, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Vous trouverez les renseignements disponibles sur le plan frontalier à la page suivante : frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration. Dans le contexte du plan frontalier du gouvernement du Canada, l'ASFC a lancé l'opération Blizzard, une initiative pancanadienne ciblée visant à intercepter la contrebande qui entre au Canada et qui en sort, qui met l'accent sur le fentanyl et d'autres narcotiques synthétiques.

La GRC et l'ASFC travaillent en étroite collaboration avec d'autres partenaires d'application de la loi au pays et à l'étranger pour lutter contre les répercussions des activités criminelles transfrontalières sur nos collectivités.

L'ASFC contrôle les marchandises, notamment le courrier international et les envois par messagerie, qui entrent au Canada et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité des Canadiens.

La GRC collabore avec l'ASFC pour protéger le Canada contre les menaces criminelles à l'entrée et à la sortie au moyen d'enquêtes criminelles et de poursuites liées à la contrebande de stupéfiants.

Toute personne qui possède de l'information concernant une activité criminelle est encouragée à communiquer avec son service de police local, avec la GRC au 1-800-387-0020 ou avec Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Les contrevenants étrangers pourraient être renvoyés du Canada et interdits de territoire.

peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Les contrevenants étrangers pourraient être renvoyés du Canada et interdits de territoire. Pour les plus récentes statistiques sur la contrebande, consultez les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

X : @FrontiereCanRSO

Facebook : FrontiereCan

Instagram : FrontiereCan

YouTube : FrontiereCan

X : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : @grcont

YouTube : grcrcmppolice

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Agence des services frontaliers du Canada, Relations avec les médias, [email protected]; Gendarmerie royale du Canada: Relations avec les médias, Courriel : [email protected]