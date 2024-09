TSAWWASSEN, BC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à protéger nos collectivités contre les dommages causés par le crime organisé et à empêcher les drogues illicites de franchir nos frontières.

L'ASFC a annoncé aujourd'hui la saisie, en Colombie-Britannique, de 1 278 litres de méthamphétamine liquide destinée à l'exportation vers l'Australie. Cette saisie représente environ 4 millions de doses individuelles d'une valeur marchande estimée à 2 millions de dollars.

Le 27 juin 2024, les agents des services frontaliers de l'ASFC du district de Metro Vancouver, avec l'appui du service de chiens détecteurs, ont examiné un conteneur destiné à l'exportation par le Quai Fraser Surrey. Au cours de l'examen, les agents ont constaté des anomalies dans l'emballage des bouteilles étiquetées comme étant du jus de pomme et du jus de raisin. Après un examen plus approfondi, les agents ont découvert 1 320 bouteilles remplies de méthamphétamine.

Cette importante saisie peut être attribuée à la collaboration de plusieurs unités de l'ASFC, notamment les équipes des opérations maritimes du district de Metro Vancouver, l'installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen et la section du renseignement de la région du Pacifique, ainsi qu'à la collaboration et aux contributions de nos partenaires nationaux et internationaux chargés de l'application de la loi.

L'enquête sur ces saisies a été confiée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Ontario, qui a collaboré avec la police fédérale australienne et les forces frontalières australiennes. Grâce à la collaboration entre nos agences, trois personnes ont été inculpées en Australie dans le cadre de cette saisie.

« La sécurité des Canadiens est notre priorité absolue. Je tiens à remercier l'ASFC, la GRC et nos partenaires australiens chargés de l'application de la loi pour l'excellent travail qu'ils accomplissent en perturbant le crime organisé et en protégeant nos communautés contre les drogues dangereuses ».

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Notre agence lutte contre la contrebande de drogues illégales à notre frontière et désorganise les réseaux criminels transnationaux. Ces saisies démontrent la diligence et les capacités de détection de nos agents des services frontaliers, ainsi que le rôle important de nos opérations de renseignement dans l'interception de substances illégales et nocives ».

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« Il s'agit là d'un nouvel exemple de collaboration étroite avec nos partenaires internationaux et de maintien de relations solides avec les services répressifs du monde entier. La criminalité transnationale n'a pas de frontières, car nous vivons dans un monde de plus en plus global et interconnecté. La GRC regarde au-delà des frontières canadiennes et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour démanteler les réseaux internationaux de trafic de stupéfiants ».

- Surintendant principal. Stephen Lee, Commandant régional adjoint - Programme de police fédérale de la GRC - région du Pacifique

« Grâce à cette opération, l'AFP, en collaboration avec ses partenaires canadiens, a empêché une grande quantité de cette drogue illicite d'atteindre nos communautés et de causer des dommages, et a fait une entaille considérable dans les portefeuilles de la criminalité organisée. Je tiens à remercier nos partenaires canadiens pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée dans le cadre de cette enquête ».

- Commandant par intérim Adrian Telfer, police fédérale australienne

Faits en bref

Pour obtenir les dernières statistiques sur la contrebande, consultez le site de l'Agence des services frontaliers du Canada consacré aux saisies.

consacré aux saisies. La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'identification des risques liés aux frontières et dans la protection de la sécurité des Canadiens. Les activités de renseignement sont menées pour identifier, enquêter et poursuivre les personnes et les entités qui intéressent l'ASFC dans le cadre du crime organisé, de la contrebande de drogues et d'autres violations de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

et de la . Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance des frontières de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Toute personne ayant des informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter la police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

Une liste des marchandises restreintes et interdites, y compris les armes interdites, peut être consultée ici.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et l'interdiction d'y revenir.

