RICHMOND, BC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'engage à protéger nos communautés en empêchant les drogues dangereuses de franchir nos frontières et en luttant contre le crime organisé transnational.

Aujourd'hui, l'ASFC a annoncé plus de 60 saisies de méthamphétamine en Colombie-Britannique et destinées à l'exportation vers l'Australie, entre mars et août 2024. Ces saisies comprennent 397 kg de méthamphétamine en cristaux et 1 278 litres de méthamphétamine liquide, ce qui représente environ 8 millions de doses individuelles.

Le 12 mars 2024, les agents des services frontaliers du district de l'agglomération de Vancouver ont saisi 194 kg de méthamphétamine à l'installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen .

ont saisi 194 kg de méthamphétamine à l'installation d'examen des conteneurs de . Le 27 juin 2024, les agents des services frontaliers du district de l'agglomération de Vancouver ont saisi 1 278 litres de méthamphétamine liquide à travers les docks de Fraser Surrey .

ont saisi 1 278 litres de méthamphétamine liquide à travers les docks de . Entre les mois d'avril et d'août 2024, les agents des services frontaliers du Centre international de courrier de Vancouver ont saisi un total de 85 kg de méthamphétamine lors de 54 incidents distincts.

ont saisi un total de 85 kg de méthamphétamine lors de 54 incidents distincts. Entre les mois de mai et d'août 2024, les agents des services frontaliers du Centre international de fret aérien de Vancouver ont saisi un total de 93 kg de méthamphétamine.

ont saisi un total de 93 kg de méthamphétamine. En juillet 2024, les agents des services frontaliers des Opérations internationales de passagers de Vancouver ont saisi un total combiné de 25 kg de méthamphétamine lors de deux incidents distincts.

Ces saisies importantes peuvent être attribuées à la collaboration de plusieurs unités de l'ASFC, rassemblant les équipes du district de Vancouver, du Centre de courrier international de Vancouver, de l'aéroport international de Vancouver, de la Section du renseignement de la Région du Pacifique, ainsi qu'à la collaboration et aux contributions de nos partenaires nationaux et internationaux chargés de l'application de la loi.

L'enquête sur ces saisies a été confiée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique, qui a travaillé avec la police fédérale australienne et les forces frontalières australiennes.

Citations

« La contrebande internationale de drogues constitue une menace pour la sécurité de nos communautés. Les saisies annoncées aujourd'hui sont des exemples de la façon dont l'ASFC travaille avec des partenaires nationaux et internationaux pour déstabiliser les réseaux criminels et garder les drogues illégales hors de nos rues.»

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Les saisies réussies d'une quantité combinée de 397 kg et de 1 278 litres de méthamphétamine témoignent du travail exemplaire et de l'expertise en matière d'enquête dont ont fait preuve les agents des services frontaliers, les agents du renseignement, les analystes et les agents de liaison. Je tiens à souligner les efforts de collaboration de nos partenaires, y compris la GRC et la police fédérale australienne, pour leur travail acharné et leur dévouement à la sécurité publique ».

- Nina Patel, directrice générale régionale, Région du Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

La Section du renseignement de l'ASFC identifie, enquête et poursuit les personnes et les entités qui présentent un intérêt pour l'ASFC en ce qui concerne le crime organisé, la contrebande de drogues et d'autres violations de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

et de la . Les opérations maritimes de l'ASFC dans la région métropolitaine de Vancouver interceptent la contrebande et facilitent la libre circulation du commerce légitime dans la région du Pacifique. Les agents des services frontaliers dédouanent et examinent les marchandises commerciales maritimes qui arrivent par conteneur maritime et par navire.

interceptent la contrebande et facilitent la libre circulation du commerce légitime dans la région du Pacifique. Les agents des services frontaliers dédouanent et examinent les marchandises commerciales maritimes qui arrivent par conteneur maritime et par navire. Pour obtenir les dernières statistiques en matière d'application de la loi, consultez le site de l'Agence des services frontaliers du Canada : saisies.

: saisies. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne gratuite de surveillance des frontières de l'ASFC au 1-888-502-9060.

