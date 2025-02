MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à moderniser et renforcer la frontière terrestre avec les États-Unis, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rénovera ou remplacera des points d'entrée à travers le pays au cours des prochaines années. .

Aujourd'hui, l'ASFC a souligné le début des travaux de modernisation et de reconstruction du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, afin de répondre aux exigences en matière de sécurité, de sûreté et de technologie mise à niveau, tout en favorisant des normes de service élevées.

Cet important projet d'infrastructure frontalière représente un investissement de 100 millions de dollars en contrats échelonnés sur les trois prochaines années qui permettra d'améliorer la fluidité de la circulation à ce point d'entrée, le plus fréquenté du Québec. Ce projet entraînera la déconstruction d'immeubles et d'infrastructures vieillissants et la construction des nouvelles installations pour le traitement des voyageurs.

Les édifices actuels demeureront en service pendant le chantier. Toutefois, la première phase du projet, qui s'amorce présentement, exigera le déplacement des opérations de traitement des passagers autobus vers un autre immeuble situé à même le site. De plus, les véhicules de dimensions hors normes (plus de cinq mètres de hauteur) ne pourront plus accéder au Canada par ce point d'entrée et seront dirigés vers les points d'entrée adjacents.

Grâce à sa configuration optimisée, le nouveau poste frontalier répondra aux besoins actuels et futurs de l'ASFC. De plus, les nouveaux immeubles respecteront les engagements de l'Agence visant à protéger l'environnement et s'adapter aux changements climatiques.

Citations

« Cet important projet de modernisation nous donnera accès à de nouvelles infrastructures qui bénéficieront aux voyageurs tout en appuyant nos agents des services frontaliers dans leur travail important de sécurisation de notre frontière et de notre pays. »

-Eric Lapierre, directeur général régional, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle est la porte d'accès principale pour les échanges commerciaux et les voyages entre New York et Montréal. Chaque année, plus de 2 millions de voyageurs et près de 300 000 véhicules commerciaux transitent par ce point d'entrée. On y trouve des bâtiments construits entre 1951 et 2016. Une grande partie de l'infrastructure du point d'entrée a atteint la fin de son cycle de vie et nécessite une mise à niveau.

est la porte d'accès principale pour les échanges commerciaux et les voyages entre et Montréal. Chaque année, plus de 2 millions de voyageurs et près de 300 000 véhicules commerciaux transitent par ce point d'entrée. On y trouve des bâtiments construits entre 2016. Une grande partie de l'infrastructure du point d'entrée a atteint la fin de son cycle de vie et nécessite une mise à niveau. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet des postes frontaliers terrestres. le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'ASFC.

L'attribution des contrats dans ce projet été annoncée dans un communiqué de presse en décembre 2023. Des contrats ont été attribués à Pomerleau inc. pour des services de gestion de la construction et à Provencher Roy + Associés Architectes inc. pour des services d'architecture et d'ingénierie.

