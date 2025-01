OTTAWA, ON, le 2 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé son intention de lancer sa première opération de précontrôle en 2025. Le précontrôle soutient la sécurité nationale et la prospérité économique du Canada et des États-Unis en facilitant la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à la frontière.

Cette initiative verra des agents des services frontaliers canadiens travaillant dans une installation partagée au point d'entrée de Cannon Corners à New York (adjacent au point d'entrée de Covey Hill, au Québec). Pendant les deux années que durera cette opération, les voyageurs entrant au Canada passeront par Cannon Corners au lieu du point d'entrée de Covey Hill, qui sera fermé aux voyageurs pendant cette période.

Sur le site de précontrôle, les agents canadiens examineront les voyageurs et les marchandises pour décider s'ils sont admissibles au Canada, comme ils le font actuellement aux points d'entrée au Canada. Les agents pourront y effectuer la plupart des formalités d'immigration, à l'exception des demandes d'asile qui ne pourront être traitées lors du précontrôle. Les voyageurs demandant l'asile au Canada devront utiliser un point d'entrée canadien.

Des mises à jour sur cette opération et sa date de lancement seront fournies sur le site Web et les plateformes de médias sociaux de l'ASFC.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui montre notre engagement commun avec les États-Unis à renforcer la sécurité des frontières et à uniformiser le flux des échanges et des voyages légitimes entre nos deux pays. Le précontrôle est un autre exemple de la façon dont le Canada et les États-Unis collaborent chaque jour pour intercepter rapidement les menaces à la sécurité, tout en offrant des avantages économiques à grande échelle aux Canadiens et aux Américains. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique.

Faits en bref

Le Règlement sur le précontrôle aux États-Unis fournit aux agents de l'ASFC les pouvoirs nécessaires pour effectuer des services d'immigration dans les sites de précontrôle aux États-Unis.

fournit aux agents de l'ASFC les pouvoirs nécessaires pour effectuer des services d'immigration dans les sites de précontrôle aux États-Unis. Les États-Unis ont actuellement des opérations de précontrôle dans huit aéroports canadiens.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et consolider le système d'immigration, tout en assurant la sécurité de la population canadienne. Des informations sur le plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

