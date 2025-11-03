VANCOUVER, BC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) annonce une importante saisie de cocaïne et de méthamphétamine à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le 3 septembre 2025, des agents des services frontaliers de l'ASFC à l'aéroport international de Vancouver ont intercepté un total combiné de 560 kilogrammes de stupéfiants.

Au total, les agents frontaliers ont détecté et saisi :

Les agents du fret aérien de l'ASFC à l'aéroport international de Vancouver saisissent 319 kg de cocaïne et 241 kg de méthamphétamine. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

300 briques de poudre compressée contenant 319 kg de cocaïne ;

110 emballages scellés sous vide contenant 241 kg de méthamphétamine.

La drogue, qui était dissimulée dans une cargaison de pièces automobiles à destination de l'Australie, a été transférée à la GRC et l'enquête se poursuit.

Il s'agit de l'une des plus importantes saisies de stupéfiants de l'ASFC voués à l'exportation à l'aéroport international de Vancouver.

« C'est un excellent exemple du travail accompli par les agents de l'ASFC pour déjouer le crime organisé et assurer la sécurité de nos frontières. Je me suis rendu dans le district de l'aéroport international de Vancouver et j'ai pu constater de près l'engagement et le dévouement des employés de l'ASFC. Ils font leur part pour protéger la population canadienne et les collectivités à l'étranger. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette saisie représente des millions de dollars soustraits des mains de criminels et démontre la force de la collaboration avec nos partenaires des forces de l'ordre. Les agents de l'ASFC travaillent sans relâche pour perturber les opérations du crime organisé et empêcher les drogues dangereuses de traverser nos frontières. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« Cette intervention réussie met en évidence le pouvoir de la collaboration entre les forces de l'ordre. Les agents de l'ASFC et les agents de l'Intégrité des frontières de la GRC ont travaillé ensemble de manière impeccable, de la détection à la saisie et à l'enquête en cours. Ensemble, nous démantelons les réseaux criminels qui tentent d'exploiter nos frontières, et nous poursuivrons cette approche collaborative pour protéger nos collectivités. »

- Stephen Lee, commandant régional par intérim, Police fédérale de la GRC, région du Pacifique

Faits en bref

Pour obtenir les dernières statistiques sur la contrebande, consultez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada .

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. L'information disponible sur le Plan frontalier est disponible ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes , veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

, veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Toute personne ayant des renseignements concernant des activités criminelles est priée de communiquer avec son service de police local, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS

La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans la détermination des risques liés à la frontière et dans la protection de la sécurité des Canadiens.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au Canada.

