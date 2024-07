L'ARTM souhaite la bienvenue à Mme Ginette Sylvain, nouvelle présidente du conseil d'administration

MONTRÉAL, le 17 juill. 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) accueille Mme Ginette Sylvain à titre de nouvelle présidente du conseil d'administration. Sa nomination a été entérinée aujourd'hui par le Conseil des ministres et sera effective à compter du 22 juillet prochain.

Mme Ginette Sylvain, nouvelle présidente du conseil d'administration de l'ARTM (Groupe CNW/Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM))

Son parcours, en bref

Comptable de formation, Mme Sylvain cumule une grande expérience dans le domaine des transports. Membre du Comité de transition lors de l'implantation de la loi sur l'ARTM en 2016-2017, elle était alors responsable du dossier sur le transfert des actifs et passifs et l'élaboration des premiers budgets. Elle a occupé les postes de sous-ministre adjointe d'abord au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, puis au ministère des Transports où elle était responsable des projets majeurs en transport routier et collectif en plus d'assumer la responsabilité de la région de Montréal. Elle a aussi occupé des fonctions similaires comme cadre supérieure dans la fonction publique, notamment dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Son expertise et sa vaste connaissance des finances publiques et de l'écosystème de la mobilité durable constituent sans contredit des atouts importants sur lesquels l'ARTM pourra compter pour relever ses défis et accroître la performance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal.

La direction de l'ARTM lui souhaite la bienvenue et l'assure de son entière collaboration dans la réalisation de son mandat. Elle remercie sincèrement M. Patrick Savard, président sortant du conseil d'administration, pour sa contribution et son engagement envers la mobilité durable.

