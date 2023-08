L'ARTM, les organismes publics de transport en commun du territoire et le REM lancent le Programme métropolitain - Mobilité inclusive pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles

MONTRÉAL, le 29 août 2023 /CNW/ - Les partenaires du transport collectif de la région métropolitaine, soit l'ARTM, exo, le RTL, la STL, la STM et le REM, ont lancé aujourd'hui un programme d'apprentissage pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles afin de les outiller pour qu'elles utilisent les réseaux réguliers de bus, de métro, du REM et des trains de la région métropolitaine.

Lancement du Programme Mobilité inclusive (Groupe CNW/Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM))

Le Programme métropolitain - Mobilité inclusive a été conçu en fonction des besoins de la clientèle ayant des limitations motrices, intellectuelles, un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble du langage ou de la parole. Il permet à ces personnes, qu'elles soient admissibles ou non au transport adapté, de se familiariser avec l'utilisation du réseau régulier de transport en commun et ainsi favoriser leur sécurité, leur autonomie et leur confort pendant leur déplacement.

Fonctionnement du programme

Le programme d'apprentissage s'articule autour de formations théoriques données en groupes et d'entraînements individuels qui permettent aux clients de pratiquer un trajet selon leurs besoins spécifiques en matière de déplacements. La formation et les outils ont été adaptés en fonction des particularités de l'offre de transport en commun sur les différents territoires de la région métropolitaine ainsi que des besoins propres aux différentes clientèles. Pour l'instant, ce sont des organisations du milieu scolaire, comme des centres de services scolaires, qui recommandent les apprenants qui seront formés par les formateurs du Cégep André-Laurendeau, le mandataire sélectionné par appel d'offres.

L'ARTM finance le développement et la mise à jour des contenus pédagogiques. La formation des apprenants sera en partie financée par une subvention du ministère des Transports et de la Mobilité durable octroyée en vertu de son programme de subvention au transport adapté (PSTA) et des contributions municipales. Les partenaires de transport en commun sont responsables de la mise en œuvre et du déploiement de la formation sur leurs territoires respectifs, tandis que la STM agit en tant que gestionnaire pour la coordination du programme Mobilité inclusive.

Rappelons que la STM avait lancé ce programme sous forme de projet pilote en 2019. Les résultats se sont avérés probants à un point tel qu'il est devenu un service régulier offert à la clientèle de la STM. Ce sont près de 420 personnes qui ont été formées à ce jour. Avec la régionalisation de ce programme de formation, il est prévu que ce sont plus de 2000 usagers ayant des limitations fonctionnelles qui pourront circuler de manière autonome dans les réseaux réguliers de métro, de train, de bus ainsi que dans le REM en 2025. Ce programme permet d'offrir une autre option de déplacement aux clients ayant des limitations fonctionnelles tout en maintenant le service de transport adapté pour la clientèle admise. Le transport régulier offre plus de flexibilité, donc plus d'autonomie.

Citations

« Aujourd'hui, c'est toute la grande famille du transport collectif de la région qui se mobilise pour déployer, avec l'ARTM, le programme de Mobilité inclusive à l'échelle métropolitaine. En offrant des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie des apprenants, il reflète notre engagement à travailler main dans la main pour favoriser la meilleure accessibilité possible aux réseaux, en toute cohérence avec le rôle que peut et que doit jouer le transport collectif comme vecteur de développement et d'inclusion sociale. Ce projet me tient particulièrement à cœur, et je veux remercier le ministère des Transports et de la Mobilité durable sans qui il n'aurait pas été possible. »

- Benoit Gendron, directeur général, ARTM.

« Exo a le souci de rendre ses services encore plus accessibles à l'ensemble de la clientèle des couronnes nord et sud de Montréal. C'est donc avec enthousiasme que nous collaborons à l'élargissement du programme Mobilité inclusive. Faciliter l'utilisation des réseaux de bus, de métro et de trains à des personnes ayant des limitations fonctionnelles agit comme facilitateur de la participation sociale. Je tiens à féliciter toutes les équipes en accessibilité qui ont collaboré à ce projet et qui continuent de saisir chaque opportunité d'améliorer l'accessibilité de notre réseau de trains et autobus. »

- Sylvain Yelle, directeur général, exo.

« Ce programme conjoint avec les autres partenaires de transport reflète l'engagement de CDPQ Infra d'améliorer l'accessibilité au transport en commun dans le Grand Montréal. Avec le premier segment du REM offrant des stations accessibles universellement, notre participation à la formation des futurs usagers était la suite logique et démontre bien qu'en travaillant ensemble, c'est possible d'aller plus loin! »

- Denis Andlauer, vice-président Exploitation, CDPQ Infra.

« Le RTL est déterminé à offrir un service toujours plus accessible aux résidents de l'agglomération de Longueuil, c'est pourquoi nous nous impliquons dans cette initiative porteuse. Elle s'inscrit parmi nos actions à réaliser de notre Plan de développement en accessibilité universelle 2021-2026 et nous sommes heureux d'y participer activement. Nous sommes impatients de déployer ce programme sur notre réseau et d'accompagner les premiers participants ».

- Geneviève Héon, présidente du conseil d'administration du RTL

« Dans une optique d'inclusion sociale, il est nécessaire de travailler ensemble afin que le transport en commun soit accessible au plus grand nombre, notamment par le biais de solution concrète comme Mobilité inclusive. Un pas important a été franchi en élargissant ce programme d'apprentissage à l'échelle métropolitaine, dans l'objectif de rejoindre un nombre toujours plus grand de clients. Je salue la précieuse collaboration de tous les partenaires impliqués dans cette réalisation, et notamment celle de nos collègues de la STM qui ont initié ce programme. Voilà la preuve qu'on peut toujours aller plus loin pour le transport collectif »

- Josée Roy, directrice générale de la STL.

« La STM est fière de voir son initiative d'inclusion élargie à l'ensemble de la région métropolitaine, et ce, au bénéfice de la clientèle ayant des limitations fonctionnelles, qui veut pouvoir se déplacer plus spontanément en utilisant le transport collectif régulier. Cette collaboration entre les partenaires régionaux permettra également d'apporter des solutions concrètes pour cette clientèle en quête d'autonomie qui voudrait utiliser une combinaison de modes de transport, comme le bus, le métro, le train ou le REM, qui sont de plus en plus accessibles à tous. »

- Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM

Pour plus d'information sur le programme Mobilité inclusive

Exo : https://exo.quebec/fr/accessibilite/mobiliteinclusive

REM : https://rem.info/fr/mobilite-inclusive

RTL : https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/accessibilite-rtl-universel/mobilite-inclusive/

STL : https://stlaval.ca/infos-pratiques/accessibilite/mobilite-inclusive

STM : https://www.stm.info/fr/infos/accessibilite-universelle/mobilite-inclusive / courriel : [email protected]

À propos de l'ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

