L'ARTM LANCE LA PREMIÈRE LIGNE MÉTROPOLITAINE DU RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF

La ligne métropolitaine Taschereau, qui s'inscrit dans une vision intégrée du réseau de transport collectif, marque un tournant dans l'organisation des services d'autobus à l'échelle métropolitaine. En réunissant sous une même ligne des services aujourd'hui offerts par plusieurs réseaux de transport, elle simplifie les déplacements et améliore l'expérience de la clientèle.

« Avec le lancement de la première ligne métropolitaine d'autobus, l'ARTM passe d'une vision à l'action. Le programme BUS+ permettra d'améliorer rapidement l'expérience des usagers et de rendre le transport collectif plus attrayant, avec des trajets plus fréquents, fluides et efficaces », affirme Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

« La mise en service de cette première ligne métropolitaine témoigne de ce que les partenaires du transport collectif peuvent accomplir lorsqu'ils travaillent ensemble vers un objectif commun. Au RTL, nos équipes se sont mobilisées tout au long du projet afin d'assurer la mise en service et l'exploitation de la ligne 901 Taschereau, qui offrira aux usagers une expérience de déplacement mieux intégrée à l'échelle de la Rive-Sud », souligne Nicolas Tanguay, directeur général par intérim du RTL.

Une nouvelle génération de lignes d'autobus : rapides, fréquentes et intégrées

Les lignes métropolitaines constituent l'épine dorsale du programme BUS+. Inspirées des réseaux structurants d'autres métropoles, comme Vancouver et Boston, elles offrent un service intermédiaire entre les modes lourds, comme le métro et le REM, et légers.

Plus spécifiquement, les lignes métropolitaines se distinguent par :

des trajets directs reliant les grands pôles d'activités;

reliant les grands pôles d'activités; une fréquence progressivement plus élevée , tout au long de la journée;

, tout au long de la journée; des arrêts stratégiquement localisés pour maximiser la rapidité;

pour maximiser la rapidité; une intégration optimale avec le métro, le REM et les autres services de transport.

À terme, ces lignes permettront d'offrir des déplacements jusqu'à 20 % plus rapides que les services locaux et de structurer durablement les axes de mobilité à fort achalandage.

L'autobus : un levier sous-estimé, mais puissant

Le métro et le tramway demandent des investissements majeurs et des années de planification. L'autobus, quant à lui, coûte moins cher et se déploie beaucoup plus vite. Il assure déjà près de trois déplacements sur quatre en transport collectif : c'est le mode qui détient le plus grand potentiel d'amélioration du réseau à court terme.

« Miser sur les autobus, c'est offrir rapidement des solutions concrètes, efficaces et abordables pour améliorer la mobilité collective. La congestion routière a un coût annuel de 6 G$ selon une étude de la Communauté métropolitaine de Montréal, et d'ici 2050, un million de déplacements additionnels en automobile vont s'ajouter au réseau routier. Avec BUS+, nous poursuivons le travail afin de faire du transport collectif une alternative attrayante à l'automobile », souligne Benoit Gendron.

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À propos de l'ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

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SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Source et informations: Maxime Duchesne, Conseiller sénior, relations publiques et gouvernementales, [email protected]