Grilles tarifaires 2026-2027 : entrée en vigueur le 1er juillet - Indexation de 3 % en moyenne des tarifs des titres de transport dans la région métropolitaine

MONTRÉAL, le 26 juin 2026 /CNW/ - À la suite de l'annonce faite en mai dernier, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) souhaite rappeler aux usagers et usagères de la région métropolitaine de Montréal l'entrée en vigueur des nouvelles grilles tarifaires. Ces dernières seront applicables dans le réseau de transport collectif métropolitain dès le 1er juillet prochain. L'indexation annuelle des tarifs permet à l'ARTM et à ses partenaires de continuer d'offrir des services de transport collectif abordables.

Ce qu'on doit retenir

Au 1 er juillet 2026, la majorité des titres de transport fera l'objet d'une indexation moyenne des tarifs de 3 %.

juillet 2026, la majorité des titres de transport fera l'objet d'une indexation moyenne des tarifs de 3 %. Maintien des tarifs des titres 1 et 2 passages.

Ajustement des titres mensuels Tous modes, avec une augmentation de : +5,50 $ pour le tarif ordinaire ; +3,25 $ pour le tarif réduit.

Ajustement du titre mensuel Bus, avec une augmentation de : +4,75 $ pour le tarif ordinaire ; +3,00 $ pour le tarif réduit.

Pour connaître le bon titre et le bon support à utiliser pour votre déplacement, utilisez l'outil Sélecteur de titre , disponible sur le site Web de l'ARTM et à partir de l'appli Chrono.

, disponible sur le site Web de l'ARTM et à partir de l'appli Chrono. Évitez les files d'attente en achetant et en ajoutant vos titres de transport à votre carte OPUS, où vous voulez, quand vous voulez, avec l'appli Chrono.

Par ailleurs, à compter du 1er juillet, les titres transitoires pour le REM sur la Rive-Sud seront retirés de la grille tarifaire. Les usagers et usagères du REM sur la Rive-Sud devront donc se procurer les titres Tous modes requis pour leurs déplacements en REM et en autobus.

Pour prendre connaissance de la tarification qui sera en vigueur dans la région métropolitaine de Montréal à compter du 1er juillet 2026, consultez la section Titres et grilles tarifaires du site Web de l'ARTM :

Transport collectif régulier : https://artm.quebec/grille-tarifaire/

Transport adapté : https://artm.quebec/grille-tarifaire-transport-adapte/

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Source et renseignements : Équipe des relations médias, Autorité régionale de transport métropolitain, [email protected]