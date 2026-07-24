Huit zones d'étude du transport collectif métropolitain : l'ARTM planche sur la prochaine phase de planification à long terme

MONTRÉAL, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Alors que les grands projets vont bon train, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annonce aujourd'hui le lancement de huit zones d'étude métropolitaines qui permettront de guider les décideurs sur les meilleures façons de développer le transport collectif partout dans le Grand Montréal. Pendant que le REM poursuit son déploiement, que le prolongement de la ligne bleue prend forme et que d'importants projets se concrétisent, l'ARTM planifie déjà les prochaines étapes du développement du réseau métropolitain.

Zones d’étude du transport collectif métropolitain, ARTM

« Les projets qui façonnent le réseau de demain sont déjà en marche, mais notre travail ne s'arrête pas là. Pour répondre aux besoins des prochaines décennies, nous devons dès maintenant réfléchir aux étapes qui suivront. C'est pourquoi la planification du transport collectif doit se faire en continu. Les zones d'étude nous permettent de mieux comprendre les réalités de chaque territoire et d'identifier les interventions les plus porteuses pour l'avenir », souligne Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

Planifier aujourd'hui le réseau de demain

Au cours des prochaines années, l'ARTM réalisera huit grandes études couvrant l'ensemble du territoire métropolitain. Ces démarches permettront :

d'évaluer les besoins actuels et futurs en mobilité;

d'analyser les différents scénarios de développement du transport collectif;

d'identifier les projets offrant les plus grands bénéfices pour les citoyens;

de recommander au gouvernement du Québec le scénario le plus pertinent pour chaque zone afin d'orienter les investissements futurs.

Cette approche permet de développer des solutions sur mesure et adaptées aux réalités de chaque secteur.

Huit zones à l'étude

Les huit zones d'étude couvriront des secteurs stratégiques du territoire métropolitain :

Chomedey - Saint‑Laurent (2026);

Secteurs centraux de Montréal - zone Ouest (2026);

Corridor laurentien (2027);

Les Moulins (2027);

Corridor montérégien (2028);

Saint‑Laurent - Ahuntsic - Montréal‑Nord (2028);

Marguerite‑d'Youville (2029);

Roussillon (2029).

La première étude réalisée portera sur la zone Chomedey - Saint-Laurent (Montréal et Laval). Ses résultats seront rendus publics à l'automne et contribueront à alimenter la réflexion sur les prochaines phases de développement du réseau métropolitain dans ce territoire. À terme, les huit études permettront à l'ARTM de disposer d'un portrait complet des besoins de mobilité à l'échelle du Grand Montréal et d'identifier les investissements les plus porteurs pour les citoyens et les collectivités.

Une vision à long terme malgré un contexte financier exigeant

Dans un contexte où le financement du transport collectif demeure un défi important, l'ARTM poursuit les travaux de planification nécessaires pour préparer l'avenir.

« Nous devons être prêts lorsque le contexte financier sera plus favorable car, malgré les défis actuels, les besoins de mobilité continueront de croître. Nous devons poursuivre la planification, définir les priorités et nous assurer que les projets de demain répondront aux besoins réels des citoyens et des territoires. C'est précisément un des rôles importants que joue l'ARTM », ajoute Benoit Gendron.

À propos de l'ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

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SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Source et informations : Maxime Duchesne, Conseiller sénior, Relations publiques et gouvernementales, Autorité régionale de transport métropolitain, [email protected]