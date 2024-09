L'ARTM et ses partenaires simplifient le plan de relève en cas de panne du REM : les navettes d'autobus seront déployées au centre-ville de Montréal en tout temps

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et ses partenaires annoncent un nouveau plan de relève en cas d'une interruption de service du REM. À partir du 16 septembre, peu importe l'heure de l'interruption de service du REM, des autobus transporteront les usagers vers une station du REM de l'antenne Rive-sud, sans devoir passer par le métro pour se rendre au Terminus Longueuil. Plus simple pour les usagers, ce plan est rendu possible grâce à la collaboration de CDPQ Infra, du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport de Montréal (STM) et d'exo.

Changements apportés au plan de relève lors d'un arrêt de service du REM

Jusqu'à présent, l'application du plan de relève dépendait du moment de la journée où survenait une interruption de service. Lorsqu'une panne survenait en semaine pendant l'heure de pointe du soir (14h-18h30), les usagers de la Rive-Sud devaient emprunter le métro pour se rendre vers le Terminus Longueuil afin de monter à bord d'un autobus de relève qui se rendait vers une station du REM. Lorsqu'une panne survenait à un autre moment de la journée, des autobus de relève étaient déployés au Terminus Centre-Ville (TCV) pour les transporter vers une station du REM.

Dorénavant, toutes les navettes d'autobus du plan de relève seront déployées en tout temps devant la Place Bonaventure sur la rue de la Gauchetière pour transporter les usagers vers les stations du REM. Ainsi, en période de pointe du soir en semaine (14h-18h30), les usagers n'auront plus à emprunter le métro pour se rendre au Terminus Longueuil. De plus, les navettes ne seront plus déployées au Terminus Centre-Ville (TCV), contrairement à ce qui était en place auparavant en dehors de l'heure de pointe du soir en semaine.

Un parcours simplifié pour les usagers du REM

Ces changements présentent une meilleure prévisibilité autant pour les usagers du transport collectif que pour les opérateurs de transport qui exécutent le plan sur le terrain puisque le service de relève sera déployé au même endroit en tout temps, peu importe le moment de la journée. L'expérience du client sera améliorée grâce à la diminution des correspondances dans le trajet de relève du soir. De plus, les usagers pourront plus facilement reprendre le REM lors d'une reprise de service.

Où trouver l'information en cas de panne du REM ?

Pour connaître l'état du service du réseau, il est possible de s' abonner ici pour recevoir des alertes par texto en temps réel, ou bien consulter le compte @REM_infoservice sur X. Lors d'une panne, des équipes du REM guideront les usagers sur place vers les lieux d'embarquement des navettes d'autobus et de l'affichage sera installé dans les stations du REM.

Responsable d'élaborer le plan de relève du REM, l'ARTM a pu compter sur la collaboration des opérateurs de transports afin d'appliquer le plan de relève sur le terrain.

