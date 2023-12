L'ARTM DRESSE LE BILAN 2023 DES NAVETTES FLUVIALES : UN ACHALANDAGE RECORD DE PLUS DE 422 000 PASSAGES

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Mandatée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) afin de mener le projet pilote, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dresse le bilan de la saison 2023 des navettes fluviales. L'achalandage a atteint un record avec plus de 422 000 passages. En comparaison, l'année 2022 comptait environ 256 000 passages. Cela correspond à une augmentation de 65% par rapport à l'année précédente qui représentait le précédent sommet d'achalandage.

« Nous sommes très fiers du succès des navettes fluviales. Nous avons su développer, avec nos partenaires, un véritable réseau avec des horaires et des tarifs intéressants pour les allers-retours au travail, des destinations de loisir comme l'île Sainte-Hélène ou l'île Charron, ou encore simplement pour profiter de l'expérience sur le fleuve. Avec les travaux en cours au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, nous nous sommes assurés de bonifier les liaisons, notamment avec la gratuité du trajet entre Mercier et Boucherville et l'ajout d'un arrêt à Varennes. Le réseau des navettes incarne plus que jamais un élément incontournable de la mobilité dans la grande région métropolitaine de Montréal. Je salue d'ailleurs la vision qu'a eue ma collègue Chantal Rouleau à ce titre! », a déclaré Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

« Le moins que l'on puisse dire est que les navettes fluviales ont eu le vent dans les voiles ! Nous arrivons à un niveau d'utilisation franchement plus intéressant et l'expérience de se déplacer sur le fleuve semble contagieuse. Les apprentissages et le succès de la dernière saison démontrent qu'il est important d'oser des services innovants comme ceux du projet pilote de navettes fluviales. Le mot se passe et nous souhaitons que cette tendance se poursuive. L'ARTM continue l'analyse coûts-bénéfices de l'intégration de ce nouveau mode de déplacement dynamique à l'offre de transport collectif à plus long terme. Le projet pilote se poursuivra. Nous confirmerons les nouveautés de la saison 2024 au début du printemps prochain », a déclaré M. Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Ce projet est réalisé grâce à la contribution financière du MTMD, par le biais de la stratégie maritime Avantage Saint-Laurent. Une somme de 21 M$ est prévue pour la période 2020-2025 afin de soutenir l'exploitation des navettes fluviales. En plus de favoriser l'accès au fleuve, ce mode de transport collectif fait partie des solutions aux difficultés de circulation vécues dans la région métropolitaine de Montréal.

6 liaisons étaient en opération

Liaison N1 : Montréal Mercier / Boucherville (service gratuit)

/ (service gratuit) Liaison N2 : Vieux-Port/ Boucherville

Liaison N3 : Vieux-Port/ Pointe-aux-Trembles / Varennes

/ Liaison N4 : Vieux-Port/ Île Sainte-Hélène/ Longueuil

Liaison N5 : Express Vieux-Port/Île Sainte-Hélène

Liaison N6 : Montréal Mercier / Île Charron

Faits saillants de la saison 2023

Achalandage total : 422 635

Pointe d'achalandage : juillet et août

Le nombre des abonnées avec la carte OPUS utilisant le service a plus que doublé, ce qui indique une certaine fidélisation de la clientèle traditionnelle du transport collectif.

Les fins de semaines sont achalandées, atteignant près de 4 déplacements sur 10;

La navette N5 attire majoritairement une clientèle résidant à l'extérieur du Québec, notamment en raison des événements internationaux.

Nouveautés de la saison 2023

Prolongement de la liaison N3 jusqu'à Varennes à partir du 19 juin;

à partir du 19 juin; Prolongation des liaisons N2 et N3 jusqu'au 12 novembre afin de mieux répondre aux besoins des travailleurs;

Mise en service d'un nouveau quai à l'entrée McGill du Vieux-Port, remplaçant ainsi le quai Jacques Cartier pour la période de prolongation du 16 octobre au 12 novembre;

pour la période de prolongation du 16 octobre au 12 novembre; Installation de la nouvelle station BIXI au quai Yvon Julien à Boucherville pour faciliter le transfert modal entre la navette et le vélo;

à pour faciliter le transfert modal entre la navette et le vélo; Amélioration de l'expérience client avec une nouvelle signalisation informationnelle et directionnelle aux quais et bateaux en service;

Intégration des arrêts de navettes fluviales sur les interfaces numériques de la STM.

Résultats du sondage effectué auprès de la clientèle

Taux de satisfaction : 98 % de la clientèle se déclare plutôt satisfaite ou très satisfaite du service;

97% des usagers déclarent que les départs sont effectués à l'heure;

Sans l'existence des navettes, près de 40% de déplacements seraient effectués en automobile;

Environ 68% des usagers utilisent le vélo ou le transport collectif au retour après avoir emprunté une navette, tandis qu'environ 17% utilisent l'automobile, le taxi ou le covoiturage;

90% des déplacements sont effectués pour des motifs récréotouristiques.

Les détails de la prochaine saison 2024 seront annoncés au printemps sur le site Web de l'ARTM .

