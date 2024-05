L'ARTM annonce le retour des navettes fluviales pour la saison 2024

La saison débutera le 18 mai prochain

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est heureuse d'annoncer le lancement de la saison 2024 des navettes fluviales. Les citoyens pourront profiter cette année de six liaisons pour se déplacer de manière durable et efficace sur le fleuve Saint-Laurent dans la grande région de Montréal. L'offre de services a été en partie ajustée afin de concentrer les services dans la période d'achalandage la plus forte.

« Les navettes fluviales s'instaurent progressivement dans les nouvelles habitudes des usagers, en plus de venir bonifier les options de transport durable et de mieux répondre aux besoins de déplacement des citoyens », a souligné Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

« Depuis leur mise en place, les navettes fluviales connaissent une popularité évidente. Elles démontrent notamment leur pertinence comme mesure d'atténuation pour quiconque doit composer avec les répercussions des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. J'encourage les citoyens et les touristes qui souhaitent se rendre à Montréal sans voiture à utiliser ces navettes pour leurs déplacements », a ajouté Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable .

Ce qu'il faut savoir pour la saison 2024

Avec ses six liaisons desservant Montréal, Boucherville, Longueuil et Varennes, le projet pilote met à profit le potentiel du fleuve Saint-Laurent pour la mobilité des personnes. L'accès au service est facilité grâce à l'interconnexion avec les autres modes de transport (bus, métro, Bixi), la proximité des quais avec les réseaux cyclables et la possibilité d'embarquer les vélos à bord sans frais supplémentaires. Les horaires sont adaptés aux besoins de déplacement pour le travail, les études, les loisirs et pour profiter des grands événements aux îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.

Les liaisons facilitant les déplacements pendant la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront assurées dès le 18 mai prochain. Il s'agit des navettes reliant Boucherville au parc de la promenade-Bellerive dans l'est de Montréal et Varennes au Vieux-Port de Montréal, en passant par Pointe-aux-Trembles. Les autres liaisons seront mises en service en juin. Il est préférable de consulter le calendrier et l'horaire de la saison pour bien planifier ses déplacements. L'ensemble des horaires et itinéraires des navettes fluviales est intégré dans les applications numériques Chrono et Google Maps.

Ce projet est réalisé grâce à la contribution financière de l'ARTM et du ministère des Transports et de la Mobilité durable, par le biais de la stratégie maritime Avantage Saint-Laurent et des mesures d'atténuation mises en place dans le cadre de la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Réservation

Pour réserver une place à bord, rendez-vous sur le site Web des opérateurs :

Tarification

Un titre unitaire pour un passage (aller simple) est disponible au prix de 6 $. La navette fluviale entre Boucherville et l'est de Montréal demeure gratuite. Comme ailleurs dans le réseau, les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement à bord, lorsqu'ils sont accompagnés d'une personne de 14 ans et plus détenant un titre valide. Les détenteurs de titres Tous modes mensuels et hebdomadaires, valides dans les zones traversées, peuvent monter à bord de l'ensemble des navettes sans frais supplémentaires.

Portrait du service des navettes fluviales de l'ARTM 2024

Liaisons Montréal-

Mercier -

Boucherville

(N1) Vieux-

Port -

Boucherville (N2) Vieux-

Port - Pointe-

aux-

Trembles -

Varennes (N3) Vieux-Port - Île

Sainte-

Hélène-

Longueuil (N4) Express Vieux-

Port - Île Sainte-

Hélène (N5) Montréal-

Mercier - Île

Charron (N6) Période

d'opération 18 mai au 27

octobre 2024 1er juin au 14

octobre 2024 18 mai au 27

octobre 2024 1er juin au 6

octobre 2024 7 juin au 2

septembre 2024 22 juin au 2

septembre 2024 Jours en

service 7 jours sur 7 7 jours sur 7 7 jours sur 7 7 jours sur 7 Samedis,

dimanches et

jours fériés Samedis,

dimanches et

jours fériés Temps de

parcours 30 min 30 min 50 min 25 min 5 min 15 min Opérateur Navark Navark Navark AML AML Navark Intervalle

maximal de service* 6 h - 22 h 15 6 h 30 - 22 h 6 h - 22 h 05 9 H - 22h 55 8 h 15 - 22 h 05 10 h - 17 h 45



* Les heures de départs diffèrent selon le point de départ, le jour de la semaine, la saison et les événements à l'île Sainte-Hélène. Départs supplémentaires durant la saison estivale (SE), du 22 juin au 2 septembre 2024. Consultez le site Web de l'ARTM pour connaître l'horaire complet et à jour.



À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

