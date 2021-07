L'art fleurit aux quatre coins du MNBAQ - Une programmation culturelle haute en couleur et diversifiée

L'espace L'art dans mon jardin s'anime!

Après le succès retentissant de l'été dernier, l'espace L'art dans mon jardin redevient la plaque tournante d'une programmation riche et diversifiée du jeudi au dimanche à partir du 15 juillet. Parmi les incontournables : Les contes à la brunante, en compagnie de la captivante Gemma Prune; Les matins au jardin, les séances de yoga d'Élie Dubois-Sénéchal liées aux œuvres d'art public du MNBAQ; l'atelier de création Un portrait multifacette; Les après-midis au jardin et Les apéros au jardin, qui verront défiler toute une pléiade d'artistes - Les New Cackle Sisters, Machine de Cirque, Kanen, Juste Robert et Thierry Larose - en plus de proposer une performance de flamenco et une compétition amicale de SLAM.

Enfin, Les promenades autour du MNBAQ, les visites guidées mariant l'art et l'architecture, le sculpteur Mathieu Gotti, qui charmera les amateurs de rêve et de poésie avec son nouveau projet déambulatoire Logistique de l'espoir et un atelier de carte postale, Souvenir d'un autre été, pour les visiteurs de passage qui désirent créer dans la cour intérieure du pavillon Pierre Lassonde, s'inscrivent également dans les propositions séduisantes.

Toutes les activités estivales du MNBAQ sont gratuites, pour certaines activités, il est nécessaire de réserver ses places. Tous les détails sur le site Internet du Musée à mnbaq.org . Bon été!

En nouveauté, deux parcours inspirés : Les promenades urbaines

Parmi les éléments phares de la saison estivale, qui viendront ravir les marcheurs avides de connaissances et de découvertes : Les promenades urbaines.

Propulsée par le Musée national des beaux-arts du Québec en collaboration avec la Ville de Québec, la Commission des champs de bataille nationaux, le Grand Théâtre de Québec et la SDC Montcalm-Quartier des arts, cette nouvelle activité propose deux parcours inspirants : la Boucle des beaux-arts (1,8 km) et la Boucle du patrimoine (4,7 km), qui ont été élaborés pour faire découvrir des œuvres d'art public, des lieux d'intérêt patrimonial insoupçonnés de la ville de Québec ainsi que des œuvres d'art de la collection nationale.

Point de départ : le pavillon Pierre Lassonde

Boucle des beaux-arts (1,8 km)

Invités à suivre la ligne bleue au sol afin de parcourir la Boucle des beaux-arts, les participants découvriront une vingtaine de points d'intérêt situés tout au long du parcours, des œuvres faisant écho à l'histoire. Ces rencontres, parfois surprenantes, susciteront certainement des dialogues et des réflexions.

De l'œuvre intrigante du parvis du pavillon Pierre Lassonde, Interlude, réalisée par Michel de Broin, au monument Cornelius-Krieghoff de l'artiste Gérard Thériault, sise au 115, Grande Allée Ouest, en passant par le Jardin de sculptures Julie et Christian Lassonde du MNBAQ, proposant notamment l'œuvre de Claude Millette, 10 Pieds cubes rouges par seconde, ou encore le monument Wolfe à l'intersection des avenues Wolfe et George VI, les visiteurs seront invités à ouvrir grand les yeux et à apprécier tous les éléments de beauté suggérés durant leur promenade.

Boucle du patrimoine (4,7 km)

En suivant la ligne verte au sol, afin de parcourir la Boucle du patrimoine, les promeneurs se rendront sur les plaines d'Abraham (jusqu'à la terrasse Grey), en passant par l'avenue Cartier, le Grand Théâtre de Québec et le parc de l'Amérique-Française.

Durant cette promenade, ils apprécieront une quarantaine d'éléments remarquables dont : Une cosmologie sans genèse, de Ludovic Boney, dans la cour intérieure du pavillon Pierre Lassonde; La Terrasse optique, réalisée par les étudiants de l'Université Laval en physique et en architecture, une exposition interactive visant à célébrer la Journée internationale de la lumière de l'UNESCO et la communauté de l'optique à Québec présentée dans le Jardin de sculptures Julie et Christian Lassonde du MNBAQ; le Grand Théâtre de Québec, chef-d'œuvre de l'architecte Victor Prus, qui a invité Jordi Bonet à concevoir une murale grandiose Mort, Espace, Liberté; le monument Jeanne-d'Arc, créé par l'artiste américaine Anna Hyatt Huntington, trônant dans le jardin Jeanne-d'Arc, qui marie le style classique français aux plates-bandes mixtes anglaises, rappelant les deux empires qui ont marqué notre histoire; la tour Martello 1 des plaines d'Abraham, construite par les Britanniques au 19e siècle; le monument Albert H. G. Grey sur la terrasse Grey; ainsi que les canons des plaines d'Abraham, 50 témoins des conflits passés

Marcher en apprenant n'aura jamais été aussi agréable!

Des artistes liés à des organismes communautaires

Trois artistes en art actuel ont également participé à la création des Promenades urbaines : Annie Baillargeon, Angela Marsh et Jeffrey Poirier. Deux d'entre eux ont travaillé avec des organismes communautaires pour développer leur œuvre, Annie Baillargeon avec Passerelle du Centre Solidarité Jeunesse et Jeffrey Poirier avec L'Arche L'Étoile.

Indéfectibles beautés

« Je suis mon présent, et je me fous du périmètre qui tente de définir ma présence. »

- par Annie Baillargeon

L'œuvre résulte d'un processus de médiation culturelle entre l'artiste et les élèves inscrits au programme Passerelle du Centre Solidarité Jeunesse. Ce centre est un organisme à but non lucratif qui vise à favoriser la persévérance scolaire et l'intégration socioprofessionnelle des jeunes âgés de 12 à 35 ans. Annie Baillargeon a tenté d'ouvrir le dialogue. Avec eux, elle a développé une série de photographies. Tout comme les œuvres de l'artiste en général, la série proposée sera teintée d'un discours militant, qui résonnera avec sa voisine, la sculpture de Jeanne d'Arc, aujourd'hui véritable icône du mouvement féministe.

It's really just a love story/C'est vraiment juste une histoire d'amour - par Angela Marsh

Le jardin de biodiversité conçu et réalisé par l'artiste est un véritable laboratoire vivant où nous sommes témoins de l'évolution du paysage ainsi que de la résilience de la nature et de la biodiversité en milieu urbain. Multidisciplinaire et hybride, il touche à l'écologie, à l'aménagement du territoire, aux arts visuels, aux arts littéraires et aux sciences. Durant l'été, les mots de la poétesse Marilyne Busque-Dubois complèteront l'œuvre en conviant le promeneur à plonger son regard vers la relation sensible qu'il entretient avec l'environnement qui l'entoure.

Sous nos pas - par Jeffrey Poirier

Issue d'un processus de médiation culturelle entre l'artiste et des membres de L'Arche L'Étoile, un organisme communautaire qui offre des services aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans la ville de Québec, Sous nos pas évoquera une richesse cachée, enfouie au plus profond du sol : le quartz du cap Diamant. Ces cristaux ont d'ailleurs inspiré le nom du cap alors que Jacques Cartier et Samuel de Champlain, émerveillés par l'étincelante falaise, étaient convaincus d'avoir trouvé un gisement de diamants.

