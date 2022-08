L'ART ET LA MODE EN SYMBIOSE - COLLABORATION EXCLUSIVE ENTRE LA FONDATION DU MAC AVEC LA MAISON SIMONS

MONTRÉAL, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) annonce une toute première collaboration exclusive avec le détaillant québécois La Maison Simons au bénéfice de la Fondation du MAC. Ainsi, quatre artistes de la collection du MAC ont collaboré avec l'équipe de design de la Maison Simons pour adapter leur œuvre au médium du vêtement. Cette collection pop-up constituée de quatre styles de cotons ouatés est conçue dans le respect de l'environnement, les vêtements étant fabriqués au Canada à partir de coton biologique et de polyester recyclé. Vendus au prix de 125 $ chacun et fabriqués en édition limitée, ils sont disponibles dès aujourd'hui dans les 7 magasins Simons à travers le pays et en ligne à simons.ca.

Le Musée d'art contemporain de Montréal est une vitrine pour mille et une expressions d'avant-garde au cœur du paysage culturel d'ici. À l'achat de chaque coton ouaté de cette édition spéciale exclusive, 10$ seront remis à la Fondation du MAC. Par cet achat local, il est possible de soutenir le Musée activement dans l'exercice de sa mission de production d'expositions d'envergure nationale et internationale, l'acquisition d'œuvres qui viennent enrichir une collection forte de près de 8 500 œuvres et l'organisation d'activités éducatives innovantes.

LES ARTISTES ET LEURS OEUVRES

Walter Scott, The Pathos of Mandy (2019)

Artiste multidisciplinaire mohawk, il s'exprime à travers la bande dessinée, le dessin, la vidéo, la performance et la sculpture. Au cœur de sa pratique : les enjeux liés à la représentation, à la production culturelle, à la culture populaire et à la construction narrative.

Yen-Chao Lin, The Eroding Garden (2019)

Se décrivant comme une archiviste postmoderne et une passionnée d'histoire naturelle, elle explore entre autres les arts divinatoires, les sciences occultes et la permaculture sociale par le biais du jeu intuitif, de techniques artisanales, de la récupération et de la collecte.

Geneviève Cadieux, La voie lactée (1992)

La photographe examine la représentation du corps à travers des installations à grande échelle. Son recours au cadrage rapproché et à la monumentalité instaure au sein de ses œuvres une proximité troublante qui émane de la charge intimiste des sujets traités.

Caroline Monnet, In the Name of Progress (2018)

L'artiste s'est illustrée aux quatre coins du monde par ses multiples talents : cinéma, sculpture, peinture, gravure, broderie… D'origine franco-algonquine, elle s'intéresse particulièrement au sujet de l'identité autochtone à la croisée de la culture occidentale.

À propos de Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité autant avec la clientèle, le personnel que les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère. Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offerts sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n'est pas en reste ; Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains. Les 16 magasins Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec; trois en Alberta; un en Colombie-Britannique; et deux en Ontario. Un dix-septième magasin verra le jour au printemps 2024 à Halifax.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes de la scène locale et internationale, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuel·le·s - pertinent·e·s et marquant·e·s - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Renseignements: Anne Dongois, 514 826-2050, [email protected]