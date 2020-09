TORONTO, le 24 sept. 2020 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) propose 22 nouvelles normes de service pour fixer des attentes et des objectifs précis en matière de service. Grâce à l'établissement de normes de service efficaces, l'ARSF sera à même d'utiliser les résultats trimestriels pour améliorer son service public. Le processus de production de rapports favorisera le recours à des pratiques efficientes et transparentes.

L'ARSF organise une consultation publique sur les normes de service proposées. Elle prévoit déposer un rapport sur son dernier ensemble de résultats au début de 2021. Pour examiner les normes de service proposées et faire part de vos commentaires, consultez la page de consultation des Normes de service de l'ARSF. La période de consultation prendra fin le 23 octobre 2020.

Les normes de service sont essentielles à un bon service public. Elles témoignent de la quête d'un niveau mesurable de rendement, auquel les intervenants sont en droit de s'attendre dans des conditions normales.

L'ARSF poursuit sa collaboration avec ceux qu'elle régit afin de veiller à la sécurité financière, à l'équité et aux choix offerts aux consommateurs et aux membres. Pour en savoir plus @ www.fsrao.ca

Pour plus de renseignements sur les objectifs et les priorités de l'ARSF dans ses secteurs réglementés, veuillez lire notre Plan d'activités 2020-2023.

