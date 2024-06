TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l'ARSF) a révoqué le permis de maison de courtage d'hypothèques de Valor Financial Corp. (« Valor »).

Valor n'est pas apte à être titulaire d'un permis étant donné que la conduite passée de Ian Vilafana (« M. Vilafana »), son unique dirigeant et principal courtier durant la période visée, offre des motifs raisonnables de croire que les activités de Valor ne seront pas exercées conformément à la Loi et avec intégrité et honnêteté.

Le permis de courtier en hypothèques de M. Vilafana est devenu caduc et a expiré le 31 mars 2023. Avant l'expiration de son permis, M. Vilafana a fait l'objet d'un avis d'intention de révocation de son permis de courtier hypothécaire.

L'ARSF a émis cette ordonnance après que Valor ait retiré la demande d'audience qu'elle avait déposée devant le Tribunal des services financiers.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignments pour les médias :

Russ Courtney

Chefs des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers