TORONTO, le 19 déc. 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) publie sa mise à jour de la ligne directrice sur le test du capital minimal pour les sociétés d'assurances multirisques et d'assurances réciproques constituées en Ontario. La ligne directrice sur le test du capital minimal aide à garantir que les sociétés d'assurance de l'Ontario sont financièrement solides et peuvent respecter leurs engagements envers les personnes et les familles qui détiennent des polices d'assurance.

La ligne directrice de l'ARSF adopte la ligne directrice sur le test du capital minimal de 2023 du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) afin d'assurer la cohérence avec les autres organismes de réglementation et de surveillance provinciaux au Canada et les pratiques exemplaires internationales en matière de surveillance de l'assurance. La ligne directrice de l'ARSF entre en vigueur le 1er janvier 2023.

L'ARSF et les intervenants touchés ont largement collaboré avec le BSIF et ont participé activement à la consultation publique en vue de l'élaboration de la ligne directrice sur le test du capital minimal de 2023. L'ARSF demeure ouverte à recevoir des commentaires sur cette ligne directrice et envisagera de mettre à jour sa ligne directrice sur le test du capital minimal au besoin. La nouvelle ligne directrice remplacera la ligne directrice actuelle sur le test du capital minimal de 2019 de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO).

Ligne directrice sur le test du capital minimal pour les sociétés d'assurances multirisques et d'assurances réciproques - Janvier 2023

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité, l'équité et le choix financiers pour tous.

