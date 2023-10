TORONTO, le 19 oct. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a pris des mesures d'exécution de la loi à l'endroit d'Eli Benzaquen (« M. Benzaquen »).

L'ARSF soutient que M. Benzaquen a enfreint les articles suivants de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la « Loi ») et de son règlement, comme suit :

a) en faisant du courtage d'hypothèques moyennant rémunération sans agir pour le compte d'une maison de courtage d'hypothèques, ce qui est contraire au paragraphe 2(3) de la Loi;

b) en recevant une rémunération d'une personne autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle M. Benzaquen était autorisé à faire le courtage d'hypothèques, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l'Ontario 187/08;

c) en fournissant des renseignements faux et trompeurs à l'ARSF, en contravention aux paragraphes 45(1) et 45(2) de la Loi.

L'ARSF soutient également que M. Benzaquen n'est pas apte à détenir un permis parce que ses agissements passés constituent un motif raisonnable de croire qu'il ne fera pas le courtage d'hypothèques ou n'effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté, et parce qu'il a fourni de faux renseignements au directeur général dans ses demandes de permis.

L'ARSF propose de révoquer le permis d'agent d'hypothèques délivré à M. Benzaquen et de lui imposer des pénalités administratives d'un montant total de 36 000 $.

M. Benzaquen a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers pour discuter de cet avis d'intention.

L'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs dans le cadre de ses activités de surveillance et d'exécution.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : https://www.fsrao.ca/fr

